Thời sự

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 tại phường An Hội Đông

G.Nam

(NLĐO) - Phường An Hội Đông kỷ niệm 95 năm MTTQ Việt Nam, tôn vinh tinh thần đoàn kết, sẻ chia và phát triển cộng đồng

Ngày 9-11, tại khu phố 43, phường An Hội Đông, TP HCM diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn", nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Đến dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM; bà Hoàng Thị Kim Thu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Đông; bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân.

Phường An Hội Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo phường An Hội Đông dâng tại Bia tưởng niệm Ấp Đôi

Tại ngày hội, các đại biểu trao tặng cây xanh chúc mừng, cùng ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phường An Hội Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Kim Thu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Đông phát biểu tại ngày hội

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Đông Hoàng Thị Kim Thu biểu dương nỗ lực của nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; đề nghị bà con tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tự quản, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ phường An Hội Đông biểu dương 10 gương "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời trao nhiều phần quà đến các hộ dân khó khăn.

Phường An Hội Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 - Ảnh 3.

Cán bộ và nhân dân phường An Hội Đông quyết tâm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Phường An Hội Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 - Ảnh 4.

Các đại biểu đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao 10 phần quà trị giá 10 triệu đồng, Ban công tác Mặt trận Khu phố 43 trao 10 phần quà tổng trị giá 3 triệu đồng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại ngày hội, ông Vũ Xuân Hùng - Trưởng khu phố 43 - đã phát động phong trào thi đua năm 2026; các chi hội, đoàn thể đăng ký nhiều công trình thiết thực. Ban công tác Mặt trận Khu phố 43 còn vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp quỹ "Vì người nghèo".

Ngày hội đại đoàn kết phường An Hội Đông
