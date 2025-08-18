Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 15 và Phường 16 (quận Gò Vấp cũ).

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 và quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế địa phương duy trì ổn định theo định hướng dịch vụ – thương mại; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hội Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị với 229 đại biểu, đại diện cho 76 tổ chức đảng và 1.454 đảng viên toàn Đảng bộ.

Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội được chú trọng; đến tháng 3-2025, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố. Công tác quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định, không để phát sinh "điểm nóng".

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo kiểm điểm cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế: một số chỉ tiêu chưa đạt; tình hình trật tự đô thị, an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư còn khó khăn...

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường An Hội Đông xác định tập trung khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, chú trọng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác chính trị tư tưởng sẽ được tăng cường, trong đó chú trọng tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng".

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đảng bộ cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Mỗi cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ phải thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm với định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đảng bộ phường An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường phát triển bền vững, văn minh

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đảng bộ phường khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa phường An Hội Đông phát triển bền vững, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của TP HCM.

Bà Hoàng Thị Kim Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Đông

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hội Đông nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Bà Hoàng Thị Kim Thu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Tô Đình Triệu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường



