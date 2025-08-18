HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường văn minh

G.Nam - M.Phương

(NLĐO) - Sáng nay 18-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hội Đông (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã long trọng diễn ra

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 15 và Phường 16 (quận Gò Vấp cũ). 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 và quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế địa phương duy trì ổn định theo định hướng dịch vụ – thương mại; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. 

An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường văn minh giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hội Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị với 229 đại biểu, đại diện cho 76 tổ chức đảng và 1.454 đảng viên toàn Đảng bộ.

Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội được chú trọng; đến tháng 3-2025, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố. Công tác quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định, không để phát sinh "điểm nóng".

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo kiểm điểm cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế: một số chỉ tiêu chưa đạt; tình hình trật tự đô thị, an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư còn khó khăn... 

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường An Hội Đông xác định tập trung khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, chú trọng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác chính trị tư tưởng sẽ được tăng cường, trong đó chú trọng tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng". 

An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường văn minh giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đảng bộ cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đề cao tự phê bình và phê bình, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Mỗi cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ phải thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm với định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường văn minh giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đảng bộ phường An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường phát triển bền vững, văn minh

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đảng bộ phường khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa phường An Hội Đông phát triển bền vững, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của TP HCM.

An Hội Đông quyết tâm xây dựng phường văn minh giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Kim Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Đông

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hội Đông nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Bà Hoàng Thị Kim Thu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Tô Đình Triệu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường


Tin liên quan

Từ hợp nhất hai phường cũ, An Hội Tây hướng tới chuẩn đô thị văn minh

Từ hợp nhất hai phường cũ, An Hội Tây hướng tới chuẩn đô thị văn minh

(NLĐO) - Phường An Hội Tây có mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, tiếp giáp trục phát triển phía Tây TP HCM

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang

(NLĐO)- Ngày 12-8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gò Vấp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự hiện diện của 235 đại biểu

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

(NLĐO)- Xã Long Sơn, nơi có Dự án hóa dầu hơn 5 tỉ USD, đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung cho nhiều dự án quan trọng

An hội đông đại hội đảng Gò Vấp đại hội đại biểu Ban Thường vụ đại dịch covid-19
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo