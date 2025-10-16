Công đoàn phường Phú Nhuận: Góp phần ổn định quan hệ lao động

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 7-2025, Công đoàn phường Phú Nhuận đã tập trung kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động.

Qua đó, đã đề xuất LĐLĐ TP HCM chăm lo 144 đoàn viên (1 triệu đồng/người); tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"; hỗ trợ đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo 1 triệu đồng/tháng (6 tháng liên tục); hỗ trợ 1 thùng sữa/tháng (trong 1 năm) cho con em đoàn viên khó khăn.

Công đoàn phường Phú Nhuận, TP HCM trao quà cho đoàn viên tại “Bữa cơm Công đoàn”

Công đoàn phường cũng đã tiếp nhận 7 đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động. Kết quả có 2 đơn rút, 1 đơn không thể hòa giải do các bên vắng mặt, 2 đơn hòa giải thành và 2 không thành. Qua đó, thể hiện vai trò của Công đoàn phường trong việc đồng hành, góp phần ổn định quan hệ lao động tại cơ sở.

Công đoàn phường cũng triển khai các đợt thi đua cao điểm chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng, góp phần tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên - lao động.