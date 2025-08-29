HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM công bố quyết định thành lập

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Công đoàn phường Tân Phú đang quản lý 136 Công đoàn cơ sở với 6.161 đoàn viên.

Ngày 29-8, Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM đã công bố quyết định thành lập và quyết định chỉ định Ban chấp hành Công đoàn phường. 

Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Phú được LĐLĐ TP HCM chỉ định gồm 11 thành viên. Trong đó, ông Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, làm Chủ tịch Công đoàn phường; ông Lã Ngọc Tâm là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM công bố quyết định thành lập - Ảnh 1.

Ban chấp hành Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM nhận quyết định chỉ định

Công đoàn phường Tân Phú đang quản lý 136 Công đoàn cơ sở với 6.161 đoàn viên, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP HCM.

Tại chương trình, các Công đoàn cơ sở đã đăng ký công trình, mô hình thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các cấp và các sự kiện lớn trong năm… 

Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM công bố quyết định thành lập - Ảnh 2.

Ông Hoàng Thanh Hải được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM

Nội dung các công trình, mô hình thi đua chủ yếu tập trung vào các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, con công nhân, lao động khó khăn (tặng quà, sổ tiết kiệm, học bổng, xây mái ấm…); xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; chuyển đổi số; xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp. Tổng trị giá các công trình, mô hình là hơn 360 triệu đồng.

Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM công bố quyết định thành lập - Ảnh 3.

Các Công đoàn cơ sở đăng ký công trình, mô hình thu đua

Dịp này, Công đoàn phường Tân Phú cũng đã giao ban Công đoàn cơ sở và triển khai hoạt động Công đoàn phường 6 tháng cuối năm. 

Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM công bố quyết định thành lập - Ảnh 4.

Đại diện Công đoàn cơ sở phát biểu ý kiến tại chương trình

Tại chương trình, những khó khăn, vướng mắc của các Công đoàn cơ sở khi thực hiện chính quyền 2 cấp và mô hình tổ chức Công đoàn mới cũng đã được Tổ công tác quản lý địa bàn số 1- LĐLĐ TP HCM chia sẻ, giải đáp.

