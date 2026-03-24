Công đoàn phường Tân Tạo đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động

Ngày 24-3, Công đoàn phường Tân Tạo, TPHCM đã sơ kết hoạt động Công đoàn phường quý I/2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà chương trình công tác đề ra.





Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban quý I/2026

Cụ thể, Công đoàn phường đã trao 1.135 phần quà cho đoàn viên - lao động khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng; Triển khai chương trình "Chợ Tết Công đoàn", "Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn" đến 390 đoàn viên với tổng số tiền thực hiện là 115 triệu đồng.

Riêng 145 Công đoàn cơ sở tổ chức họp mặt tặng quà cho 5.168 đoàn viên - lao động dịp Tết với tổng kinh phí ước khoảng 1,5 tỉ đồng.

Đoàn viên - lao động khó khăn nhận quà do Công đoàn phường Tân Tạo, TPHCM trao tặng

Bên cạnh đó, trong quý I/2026, Công đoàn phường đã thành lập được 2 Công đoàn cơ sở và kết nạp thêm 51 đoàn viên Công đoàn. Nâng số Công đoàn phường đang quản lý lên 150 đơn vị với 6.350 đoàn viên.