Lao động

Công đoàn Saigontourist: Mỗi năm có 200 công trình thi đua

Thanh Yên

(NLĐO)- Giai đoạn 2025-2030, Công đoàn Saigontourist phấn đấu vận động trên 50% người lao động nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ

Chiều 2-12, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng giai đoạn 2023-2025, phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công đoàn Saigontourist: Mỗi năm có 200 công trình thi đua - Ảnh 1.

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Saigontourist báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2025-2030

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Saigontourist cho biết hiện nay đang quản lý 29 Công đoàn cơ sở thành viên với tổng số đoàn viên 6.737/7.259 lao động, đạt tỷ lệ 92,81%. Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn tổng công ty đã tập trung chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị Người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Công đoàn Saigontourist: Mỗi năm có 200 công trình thi đua - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết dự thảo Nghị quyết hội nghị ban chấp hành mở rộng

Cạnh đó, từ nguồn kinh phí của Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị, tổ chức Công đoàn các cấp phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo tốt đời sống đoàn viên, lao động.

Tiêu biểu như tổ chức thăm, tặng quà cho toàn bộ đoàn viên - lao động vào dịp Tết nguyên đán; tổ chức Chương trình "Tết sum vầy – Xuân đoàn kết", "Xuân kết nối yêu thương" với số tiền gần 2 tỉ đồng; thăm hỏi, động viên kịp thời đến từng đoàn viên Công đoàn bị bệnh nan y với kinh phí 929 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức vận động các Công đoàn viên quyên góp ủng hộ giúp đỡ với tinh thần "lá lành đùm lá rách" cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn trong cuộc sống như thiên tai, hỏa hoạn, "Mái ấm Công đoàn"… với số tiền 667 triệu đồng.

Công đoàn Saigontourist: Mỗi năm có 200 công trình thi đua - Ảnh 3.

Công đoàn Saigontourist trao quyết định của LĐLĐ TPHCM cho cán bộ Công đoàn

Hội nghị cũng đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2025-2030. Trong đó, phấn đấu trong 5 năm, vận động trên 50% người lao động tích cực nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (trong đó có trên 40% người lao động được đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ); phát triển đoàn viên Công đoàn mỗi năm từ 200 – 300 đoàn viên mới; tiếp tục phát động phong trào thi đua « Lao động giỏi – Lao động sáng tạo», phấn đấu mỗi năm có từ 200 công trình trở lên…

Công đoàn Saigontourist: Mỗi năm có 200 công trình thi đua - Ảnh 4.

Thành viên mới của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Công đoàn Saigontourist ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị đã công bố quyết định kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn đến năm 2030 và công nhận ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Công đoàn tổng công ty. Trong đó, ban chấp hành gồm 15 thành viên; ủy ban kiểm tra gồm 5 thành viên. Ông Lê Trường An là Chủ tịch Công đoàn Công đoàn tổng công ty.

Tin liên quan

Hàng trăm đoàn viên- lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người

Hàng trăm đoàn viên- lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người

(NLĐO) - Chương trình hiến máu nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân cần máu, góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều người.

Công đoàn Saigontourist: Lấy người lao động làm trung tâm phục vụ

(NLĐO) - Nhiều hoạt động do các cấp Công đoàn Tổng công ty khởi xướng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng CNVC-LĐ như chương trình hỗ trợ CNVC-LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, chương trình Ngày hội "Vì sức khỏe người lao động"

Saigontourist chăm lo học sinh nghèo, hiếu học

Trong 3 ngày 28, 29 và 30-9, Tổng Công ty Du lịch Sài gòn (Saigontourist) tổ chức "Ngày hội trung thu lần thứ 15 - 2020" và tặng 900 phần quà (350.000 đồng/phần) gồm bánh trung thu, lồng đèn, balô, nước rửa tay và bộ dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi.

