Lao động

Hàng trăm đoàn viên- lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người

Thanh Yên

(NLĐO) - Chương trình hiến máu nhằm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân cần máu, góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều người.

Sáng 7-10, tại Khách sạn Bến Thành (Rex) , Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã phối hợp Bệnh viện Quân y 175, Khách sạn Rex tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025 với thông điệp "Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp". 

Chương trình góp phần cung cấp máu kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, mang lại sự sống và niềm hy vọng cho nhiều người đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội sâu sắc của Saigontourist Group.

Hàng trăm đoàn viên - lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Đoàn viên - lao động của Saigontourist Group hiến máu tình nguyện

Hành động nhân văn

Với ý nghĩa nhân văn ấy, chương trình đã thu hút gần 650 cán bộ, công nhân viên và người lao động của Saigontourist Group đăng ký, đặc biệt còn có sự tham gia của công an xã Hưng Long.

Các tình nguyện viên khi tham gia được kiểm tra sức khỏe tổng quát, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm nhằm đảm bảo an toàn. Sau khi khám sức khỏe, tùy theo thể trạng, mỗi người sẽ hiến từ 250ml - 450ml máu.

Hàng trăm đoàn viên - lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người - Ảnh 2.

Người lao động được khám sức khỏe trước khi hiến máu

Khi tham gia hiến máu, ngoài phần quà theo quy định, mỗi tình nguyện viên còn được hỗ trợ 200.000 đồng từ Công đoàn tổng công ty để bồi dưỡng sức khỏe; được phục vụ bữa sáng dinh dưỡng và nước ép, trà đường tại Khách sạn Rex, được tặng tranh chữ thư pháp… 

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở còn vận động doanh nghiệp cho những đoàn viên - lao động tham gia hiến máu được nghỉ nửa ca làm việc để hồi phục sức khỏe. Tại chương trình còn có gian hàng tư vấn các dịch vụ, sản phẩm, gói vay vốn ưu đãi cho đoàn viên của Tổ chức tài chính vi mô CEP.

Hàng trăm đoàn viên - lao động Saigontourist Group hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Tình nguyện viên hiến máu được tặng tranh chữ thư pháp

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Saigontourist Group ghi nhận và biểu dương tinh thần hiến máu tình nguyện của cán bộ, công nhân viên và người lao động của Saigontourist Group. Ông nhấn mạnh đây là một nét đẹp không chỉ trong lao động sản xuất mà còn trong các hoạt động xã hội của Saigontourist Group suốt nhiều năm qua, góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP HCM.

Tin liên quan

Hơn 600 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Hơn 600 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Chương trình đã thu hút hơn 600 cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tình nguyện tham gia hiến máu và thu được 558 đơn vị máu

Đoàn viên - lao động tình nguyện hiến máu giúp khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị

(NLĐO)- Hiến máu là hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người lao động, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các bệnh viện

Một doanh nghiệp vận động 600 lao động hiến máu giữa lúc khan hiếm

(NLĐO) - Hiến máu không chỉ là cho đi mà còn được nhận lại tình yêu thương, niềm hạnh phúc khi biết mình đã góp phần thắp lên ánh sáng của sự sống

Bệnh viện Quân y 175 hiến máu tình nguyện Saigontourist người lao động tình nguyện viên
    Thông báo