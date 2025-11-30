Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số 412/QĐ-TLĐ ngày 14-11-2025 phê duyệt Đề án công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030 (gọi tắt là Đề án).

xây dựng mô hình điểm về văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Ảnh: Huỳnh Như

Mục tiêu của Đề án nhằm thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Đồng hành và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mức độ văn hóa an toàn lao động và cam kết xây dựng kế hoạch cải thiện hằng năm.

Đồng thời, nâng cao năng lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, tác phong, thói quen của người lao động tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển bền vững.

Xây dựng mô hình điểm về văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc

Trong đó, giai đoạn 2025-2027, mục tiêu của Đề án đề ra là 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ban hành kế hoạch triển khai Đề án và có kế hoạch vận động ít nhất 01 doanh nghiệp/năm xây dựng mô hình điểm về văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc để nhân rộng (không tính số doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn trực tiếp triển khai tại địa phương, ngành).

100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền về xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc đến đoàn viên, người lao động.

Ít nhất 70% cán bộ công đoàn chuyên trách theo dõi công tác an toàn, vệ sinh lao động được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng về văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Ít nhất 50% đội ngũ an toàn vệ sinh viên được công đoàn chủ động hoặc phối hợp với người sử dụng lao động để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho tập huấn, diễn tập về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Hương Huyền

Giai đoạn 2028-2030, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách theo dõi công tác an toàn, vệ sinh lao động được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

100% công đoàn cơ sở có hoạt động tuyên truyền về xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Ít nhất 80% đội ngũ an toàn, vệ sinh viên được công đoàn chủ động hoặc phối hợp với người sử dụng lao động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Đến năm 2030, mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn vận động, thúc đẩy xây dựng được ít nhất 05 mô hình doanh nghiệp xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc (không tính số doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn trực tiếp tổ chức triển khai ở địa phương, ngành).

Tổng LĐLĐ Việt Nam thành lập Tổ triển khai Đề án ở cấp trung ương. Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Lựa chọn 6-12 doanh nghiệp (về quy mô, số lượng lao động, ngành nghề sản xuất kinh doanh, sự cam kết đồng hành của doanh nghiệp...) để đồng hành cùng công đoàn xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Tổ chức khảo sát, đánh giá, nhận diện cấp độ hiện tại về văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc của doanh nghiệp và từ đó tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và công đoàn cơ sở xây dựng văn hóa an toàn lao động hoặc nâng cấp độ cao hơn trong thang điểm đánh giá về văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.