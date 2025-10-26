TP HCM siết quản lý an toàn lao động: Tai nạn nhẹ cũng điều tra

Chủ tịch UBND TP HCM vừa có chỉ đạo đến Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.



Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo rà soát công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tập trung đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động thi công, lắp đặt thiết bị, sửa chữa, cải tạo công trình; hoạt động sản xuất, dịch vụ có phát sinh các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát.

TP HCM tăng cường quản lý an toàn lao động trên địa bàn, Ảnh: MAI CHI

Sở Nội vụ; UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại Điều 9 Nghị định 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Đồng thời tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn.

Thành lập đoàn điều tra theo quy định để điều tra các vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng 1 người lao động, tai nạn lao động nhẹ; mở sổ thống kê tai nạn lao động theo mẫu quy định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định.

Phối hợp tham gia điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố khi có tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn.

Lập danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các công trình thi công, xây dựng trên địa bàn quản lý và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động.

Từ tình hình các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý và lao động làm việc không theo hợp đồng, đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động và chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sở Nội vụ; UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố chú trọng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động sản xuất, thi công.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện đầy đủ các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có khả năng gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.