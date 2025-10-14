Tháo gỡ bất cập trong huấn luyện an toàn lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tháo gỡ bất cập trong huấn luyện an toàn lao động

Bài và ảnh: HƯƠNG HUYỀN

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa được người sử dụng lao động, người lao động quan tâm đầy đủ hoặc thực hiện chỉ đối phó

TAND Khu vực 17 - TP HCM vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm về quy định an toàn lao động (ATLĐ) đối với bị cáo là ông N.V.T.A (ngụ tại phường Tân Uyên, TP HCM). Theo kết quả điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) trước đó của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (nay là Sở Nội vụ TP HCM), ông A. là người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhưng không xây dựng và ban hành quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ); không hướng dẫn người lao động (NLĐ) trước khi làm việc theo quy định của Luật AT-VSLĐ.

Xem thường quy định

Theo hồ sơ vụ án, ông A. có mở xưởng kinh doanh tự phát chuyên sản xuất và mua bán viên nén gỗ (làm chất đốt) tại phường Tân Uyên, TP HCM. Ông A. có thuê 3 lao động vào làm việc nhưng không ký hợp đồng lao động, gồm anh T.H.N (SN 2004). Chiều 9-10-2024, 2 lao động làm cùng phát hiện N. bị vùi lấp trong đống viên nén gỗ ở dưới nền xưởng và đã tử vong.

Kết quả điều tra TNLĐ của cơ quan chức năng chỉ rõ nguyên nhân là do anh N. chưa được huấn luyện quy trình ATLĐ trước khi làm việc nên đã xử lý sự cố nghẽn viên nén vào băng tải khi máy còn hoạt động. Dẫn đến anh bị lọt xuống băng tải đang chạy và bị viên nén gỗ vùi lấp. HĐXX nhận định, ông A. đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về ATLĐ tại điểm a, khoản 1 điều 295 Bộ Luật Hình sự nên xử phạt ông A. 1 năm 6 tháng tù treo.

Tương tự, vào cuối tháng 1-2025, tại Công ty TNHH N.V (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ TNLĐ nghiêm trọng. Khi đó, cầu trục đang nâng bó thép trên cao bất ngờ bị đứt dây cáp rơi trúng bà N.T.H, gây tử vong. Kết quả điều tra TNLĐ kết luận công ty có lỗi khi bố trí người điều khiển cẩu trục, người buộc móc tải cẩu trục không được đào tạo và huấn luyện AT-VSLĐ theo quy định; không có nội quy, quy trình bảo đảm AT-VSLĐ; sử dụng cẩu trục không bảo đảm chất lượng, chưa được kiểm định kỹ thuật ATLĐ. Phía NLĐ vận hành cẩu trục có lỗi khi điều khiển cẩu trục lên cao lại bỏ đi làm việc khác. Riêng bà H. cũng vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ, khi đi vào hành lang của cẩu trục và đứng bên dưới khi cẩu trục đang hoạt động.

Theo Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước đã xảy ra 2.569 vụ TNLĐ làm 2.633 người bị nạn, trong đó có 319 người chết, 660 người bị thương nặng. Ngoại trừ các vụ TNLĐ xảy ra do tai nạn giao thông, do người khác gây ra hay lý do khách quan khó tránh thì nguyên nhân gây tai nạn chết người chủ yếu do lỗi của NSDLĐ (chiếm 39,54%) và NLĐ (chiếm 18,19%).

NSDLĐ có các lỗi: không tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ; không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; tổ chức lao động và điều kiện lao động, thiết bị làm việc không bảo đảm. Còn NLĐ thì chủ yếu vi phạm quy trình, quy chuẩn ATLĐ; không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và thiết bị an toàn được trang bị.

Tháo gỡ bất cập trong huấn luyện an toàn lao động - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Samho tập huấn, diễn tập về phòng cháy chữa cháy

Điều chỉnh để phù hợp

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện AT-VSLĐ và quan trắc môi trường lao động, Bộ Nội vụ nhìn nhận tại một số doanh nghiệp (DN), công tác huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ chưa được quan tâm đầy đủ hoặc thực hiện chỉ đối phó.

Bên cạnh đó, việc huấn luyện cho NLĐ làm việc không có HĐLĐ làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ chưa được nhiều. Nguyên do là bị hạn chế về kinh phí và gặp khó khăn vì NLĐ làm việc phân tán, lưu động, không tập trung theo nhóm ngành nghề nên rất khó tổ chức huấn luyện theo hình thức lớp tập trung. Mặt khác, NLĐ chưa nhận thức được lợi ích của công tác huấn luyện AT-VSLĐ nên còn e dè, thiếu sự hợp tác trong việc tham gia.

Tại Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam, TP HCM), công tác huấn luyện AT-VSLĐ rất được quan tâm. Năm 2024, 100% NLĐ (1.332 người) của DN được huấn luyện về AT-VSLĐ. Nhưng theo bà Lê Thị Kim Diệu, Quản lý AT-VSLĐ của công ty, trong quá trình thực hiện huấn luyện AT-VSLĐ, DN gặp một số khó khăn như thời gian đào tạo quá dài; quy định về huấn luyện AT-VSLĐ còn chồng chéo gây khó thực hiện; DN khó kiểm soát về số lượng cũng như chất lượng huấn luyện AT-VSLĐ của NLĐ thuộc các nhà thầu…

Đại diện Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (TP HCM) cũng cho rằng hiện nay, một số quy định chưa phù hợp với đặc thù sản xuất của từng ngành nghề, gây khó khăn cho DN trong áp dụng. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa đồng bộ và hiệu quả. 

"Cơ quan quản lý nhà nước cần thường xuyên rà soát, đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các quy định, kịp thời sửa đổi, bổ sung để khắc phục bất cập. Trước khi ban hành quy định mới, cơ quan soạn thảo cần tham vấn rộng rãi ý kiến từ các DN, hiệp hội ngành nghề, các chuyên gia… để bảo đảm tính thực tiễn" - đại diện công ty đề nghị.

Nhằm khắc phục tồn tại trên, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã đề xuất sửa đổi một số quy định về huấn luyện AT-VSLĐ. Trong đó, làm rõ đối tượng tham dự huấn luyện đối với NLĐ làm nhiều công việc khác nhau theo phân nhóm đối tượng; sửa đổi nội dung, thời gian huấn luyện lần đầu, định kỳ để bảo đảm tính khoa học, thực tế, tránh được sự trùng lặp; chia nội dung huấn luyện thành nội dung bắt buộc và tự chọn. Ngoài ra, thời lượng và thời hạn huấn luyện cũng được điều chỉnh giảm và thống nhất huấn luyện định kỳ cho các nhóm lao động là 2 năm. 

Hỗ trợ chi phí huấn luyện

Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung đối tượng tham dự khóa huấn luyện AT-VSLĐ là NLĐ học nghề, tập nghề, thử việc. Đồng thời, hỗ trợ chi phí huấn luyện cho NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động. Dự kiến, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/lần, mỗi người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt chỉ được hỗ trợ một lần.


Tin liên quan

AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (*): Hậu quả nặng nề, không thể xem nhẹ

AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (*): Hậu quả nặng nề, không thể xem nhẹ

Sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm

AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (*): Khi an toàn trở thành văn hóa nơi làm việc

An toàn lao động không chỉ là khẩu hiệu mà phải thực chất nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

An toàn lao động gắn với sức khỏe doanh nghiệp

An toàn của người lao động được bảo đảm, sẽ tạo động lực đối với sự phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp

an toàn lao động người sử dụng lao động người lao động xét xử sơ thẩm tai nạn lao động vi phạm quy định người bị nạn người bị thương phòng cháy chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo