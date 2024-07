Công đoàn Việt Nam: Chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, hết lòng vì giai cấp công nhân

10 gương mặt cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV:

1. Bà Nguyễn Thị Như Ý - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

2. Bà Công Thanh Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Ban Công đoàn Công an nhân dân

3. Ông Cao Hồng Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh, TP HCM

4. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

5. Ông Bùi Sơn Nam - Ủy viên BTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chí Hùng, tỉnh Bình Dương

7. Ông Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

8. Ông Nguyễn Tiến Hậu - Ủy viên BCH Công đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế, Công đoàn Dệt May Việt Nam

9. Ông Ngô Trường Huy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An, huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An

10. Bà Đinh Thị Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày ADORA Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình