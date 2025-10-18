HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn xã Xuân Thới Sơn: Chủ động tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân - lao động

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động

Chiều 18-10, 80 đại biểu đã tham dự Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Xuân Thới Sơn, TP HCM

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn xã Xuân Thới Sơn cho biết trên địa bàn hiện có 129 doanh nghiệp và đơn vị đã có tổ chức Công đoàn. Tổng số lao động trên địa bàn là 11.283 người, gồm 10.487 đoàn viên Công đoàn. 

Tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn được cải thiện theo hướng tiến bộ, không có trường hợp tranh chấp lao động nào xảy ra từ tháng 7 đến nay.

Công đoàn xã Xuân Thới Sơn: Chủ động tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân, lao động - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Từ khi thành lập (1-7-2025), Công đoàn xã Xuân Thới Sơn đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn xã và đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025. Bên cạnh đó, Công đoàn xã cũng đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn.

Cụ thể, Công đoàn xã Xuân Thới Sơn đã tặng 204 suất quà và 250 suất thay nhớt xe miễn phí cho đoàn viên khó khăn; tặng 5 suất học bổng cho con đoàn viên hiếu học; phối hợp với 4 Công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho 1.048 lao động...

Công đoàn xã Xuân Thới Sơn: Chủ động tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân, lao động - Ảnh 2.

Đại biểu góp ý nghị quyết hội nghị

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Xuân Thới Sơn sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CNVC-LĐ; tập trung đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động.

Công đoàn xã Xuân Thới Sơn: Chủ động tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân, lao động - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Công đoàn xã Xuân Thới Sơn, phát biểu nhận nhiệm vụ

Cùng với đó, Công đoàn xã Xuân Thới Sơn sẽ chú trọng công tác tập hợp, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn; xây dựng nguồn lực tài chính để chăm lo đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do tổ chức Công đoàn phát động; nâng cao năng lực, bản lĩnh cán bộ Công đoàn, xây dựng công đoàn thật sự vững mạnh theo phương châm "Công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn xã đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển, tích cực thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển bền vững của xã", góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã.

Công đoàn xã Xuân Thới Sơn: Chủ động tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân, lao động - Ảnh 4.

Ban chấp hành Công đoàn xã Xuân Thới Sơn chụp ảnh lưu niêm với lãnh đạo xã và LĐLĐ TP HCM

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn xã Xuân Thới Sơn được chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thới Sơn, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã.

Công đoàn xã Xuân Thới Sơn đề ra 3 chương trình trọng điểm

Chương trình 1: Công đoàn xã và Công đoàn cơ sở chủ động tham gia phòng chống và kịp thời phối hợp các phòng, ngành, đơn vị phát hiện và xử lý hiệu quả "tín dụng đen" trong công nhân - lao động.

Chương trình 2: 100% cán bộ Công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn.

Chương trình 3: Hằng năm, phối hợp Công đoàn cơ sở và đối tác tổ chức thực hiện ít nhất 2 chương trình phúc lợi đoàn viên để chăm lo cho đoàn viên -lao động trên địa bàn.

người lao động công đoàn đoàn viên xã Xuân Thới Sơn hội nghị Công đoàn
