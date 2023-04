NGUYỄN THỊ MINH (tỉnh Long An) hỏi: "Tôi được biết, ngoài tiền trợ cấp thai sản do BHXH chi trả thì người sinh con còn nhận được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở. Vậy khoản trợ cấp này do ai chi trả?".



Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại điều 38 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Số tiền trợ cấp một lần do cơ quan BHXH chi trả.