Đến với ngày hội "Vì sức khỏe người lao động (NLĐ)" do LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố và Hội Từ thiện Tường Nguyên tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động huyện Củ Chi mới đây, chị Cao Thị Bích Phượng, công nhân (CN) Công ty TNHH Việt Nam Samho, rất vui khi được bác sĩ thăm khám, tư vấn tận tình. Đó cũng là cảm nhận chung của 1.600 CN tham dự chương trình.



Chu đáo, thiết thực

Do công việc phải ngồi nhiều nên chị Phượng bị thoái hóa đốt sống cổ, lưng. Gần đây, cơ thể chị thường xuyên đau nhức nhưng chưa có điều kiện đi khám. "Tôi muốn đi khám cũng khó vì bệnh viện không làm việc vào chủ nhật. Còn xin nghỉ làm, đi khám ngày thường thì bị trừ tiền chuyên cần, ảnh hưởng thu nhập trong khi còn quá nhiều thứ để chi, do vậy tôi gắng gượng đi làm" - chị bộc bạch.

Rất nhiều CN cũng rơi vào hoàn cảnh như chị Phượng, phần lớn do điều kiện kinh tế, chế độ làm việc theo ca kíp. Việc lơ là trong phòng ngừa bệnh nghề nghiệp từ sớm khiến họ gánh chịu nhiều rủi ro, nhất là khi bệnh diễn tiến nặng.

Công nhân khám sức khỏe miễn phí tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân, TP HCM. Ảnh: CAO HƯỜNG

Hiểu được điều này, từ sự chung tay, góp sức của các nhà tài trợ, LĐLĐ TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, qua đó nâng cao nhận thức của họ đối với sức khỏe bản thân. Trong năm 2022, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức khám sức khỏe cho 3.200 CN tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân), KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và huyện Củ Chi.

Với những quận, huyện có đông CN, việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cho NLĐ có ý nghĩa rất lớn. Mới đây, LĐLĐ quận Bình Tân đã phối hợp với Công ty CP Bệnh viện Y Dược Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư Siêu thị Công đoàn Việt Nam khai trương "Điểm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho CN" tại Nhà Văn hóa Lao động quận. Trong ngày khai trương, chương trình đã khám miễn phí cho 500 nữ CN khó khăn trên địa bàn. Các chị được chụp X-quang phổi, khám phụ khoa, răng hàm mặt, đo huyết áp, tầm soát bệnh tiểu đường, tầm soát ung thư buồng trứng - ung thư vú. Sau khi khám, CN còn được bác sĩ tư vấn và phát thuốc miễn phí.

Đến khám bệnh và được chẩn đoán bị u tuyến giáp, chị Tô Thị Oanh, CN Công ty TNHH Fuchun, rất lo. Tuy nhiên, khi bác sĩ cho biết đây chỉ là khối u lành tính, chỉ cần kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện để có hướng điều trị thích hợp, chị thở phào nhẹ nhõm.

Niềm vui bất ngờ

Nhận được phần quà là túi bánh từ hội thi "Khéo tay cùng bánh gói bằng lá" do LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM phối hợp với Hội LHPN và Nhà Thiếu nhi thành phố tổ chức mới đây, chị Nguyễn Thị Bích (ở trọ tại phường Tăng Nhơn Phú A) rất cảm động.

Chị Bích và chồng đều là CN may. Gần đây, do công ty thiếu đơn hàng nên họ không tăng ca, thu nhập vì thế giảm sút. Thời gian rảnh, vợ chồng chị ít khi đưa 2 con nhỏ đi chơi do điều kiện kinh tế không cho phép. Do vậy, phần quà từ ban tổ chức dành cho các con khiến chị xúc động.

Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi ban tổ chức trao tặng 5 "Bếp ấm cơm ngon" cho nữ CN khó khăn. Là một trong 5 trường hợp được hỗ trợ, chị Lâm Thị Út, CN Công ty CP Tài Lộc Shoes, hết sức phấn khởi. Vợ chồng chị từ Bạc Liêu lên TP HCM lập nghiệp. Chồng chị Út tật nguyền, không có việc làm; còn chị bị ung thư đang trong giai đoạn xạ trị. Vợ chồng chị và 2 con nhỏ ở trọ tại một căn nhà ẩm thấp tại đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức.

Ôm khư khư phần quà trên tay, chị Út xuýt xoa: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một dụng cụ nhà bếp. Món quà ý nghĩa này giúp gia đình tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn".

Được mời dự "Ngày hội nữ CNVC-LĐ" do LĐLĐ quận 6, TP HCM vừa tổ chức, chị Phước Thị Cẩm Thúy, CN Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chu, không giấu được sự háo hức. Với phiếu mua hàng trị giá 250.000 đồng do ban tổ chức gửi tặng, chị cùng con trai tranh thủ mua sắm các sản phẩm tiêu dùng cần thiết với giá ưu đãi. Ra về, chị còn bất ngờ hơn khi được tặng thêm 2-3 bộ áo dài từ "Gian hàng áo dài trao gửi yêu thương"...

Trao đổi với chúng tôi về các chương trình chăm lo cho lao động nữ, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho rằng phần lớn CN ở các ngành nghề thâm dụng lao động thường xuyên làm việc trong điều kiện chưa bảo đảm, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đáng lo nhất là một bộ phận NLĐ chưa quan tâm nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân, một phần cũng do điều kiện kinh tế. Việc đa dạng các hoạt động chăm lo, trong đó có chăm sóc sức khỏe miễn phí, sẽ giúp nữ CN có thêm động lực vượt khó.