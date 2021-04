Với nhiều người, freelance là một hình thức làm việc lý tưởng bởi họ hoàn toàn có thể sắp xếp hợp lý thời gian trong ngày để vừa làm việc vừa cân bằng cuộc sống.



Một số công việc freelance phổ biến nhất hiện nay được các bạn trẻ lựa chọn đó là viết lách và dịch thuật. Cơ hội làm việc trong lĩnh vực này rất đa dạng và phong phú. Bạn có thể đảm nhận những dự án tạo nội dung trên trang web, mô tả sản phẩm cho những cửa hàng trực tuyến hay tạo nội dung bài đăng trên mạng xã hội. Bạn cũng có thể thử sức với việc viết bài cho các báo, tạp chí về những lĩnh vực bạn yêu thích hay có chuyên môn. Nếu bạn thông thạo một ngôn ngữ khác, bạn cũng có thể nhận những dự án dịch thuật trên giấy hay trên phim.

Thiết kế cũng là một công việc freelance phổ biến hiện nay. Không chỉ cần sử dụng thành thạo một số phần mềm và công cụ nhất định, bạn cần có trí tưởng tượng và sự sáng tạo để hoàn thành những yêu cầu từ khách hàng. Làm việc trong lĩnh vực này, bạn có thể nhận được những dự án như thiết kế logo cho công ty, thực hiện một bản trình chiếu Power Point hay chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho những quảng cáo xuất hiện trên báo, tạp chí.

Làm việc tự do được xem là xu hướng của lao động trẻ

Công việc của một lập trình viên cũng được giới trẻ lựa chọn hình thức làm việc freelance. Trong thời đại công nghệ, để những sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với người tiêu dùng, mỗi công ty đều phải sở hữu cho mình những tài sản mạng riêng như website, ứng dụng điện thoại. Làm việc trong lĩnh vực này, bạn sẽ được giao nhiệm vụ lập trình website, thiết kế ứng dụng điện thoại hay phát triển phần mềm. Bạn cũng có thể cung cấp những dịch vụ như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), quản lý hay phân tích cơ sở dữ liệu. Việc có những kiến thức cơ bản về lập trình như HTML, CSS, Javas-cript, jQuery, Python, PHP là điều bắt buộc cần thiết với một lập trình viên tự do.

Ưu điểm lớn nhất của hình thức làm việc tự do là sự linh hoạt. Thay vì phải có mặt tại nơi làm việc trong khung thời gian cố định mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn làm việc vào khoảng thời gian bạn thấy tập trung nhất hay bất cứ nơi đâu bạn muốn như ở nhà, quán cà phê, thư viện hay thậm chí là làm việc khi đang đi du lịch. Hình thức làm việc tự do cho phép bạn toàn quyền lựa chọn công việc hay người chủ dự án mà bạn cảm thấy phù hợp. Nếu công việc đó không đúng với chuyên môn của bạn hay tiền lương quá thấp, bạn có thể từ chối nó mà không có bất cứ ràng buộc gì và nhanh chóng tìm một công việc khác. Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội cải thiện kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Bên cạnh những ưu điểm, hình thức làm việc tự do cũng không hoàn toàn dễ dàng và không phải là hình thức làm việc phù hợp dành cho tất cả mọi người. Không giống một nhân viên công sở, việc trở thành "ông chủ" của chính mình đòi hỏi bạn phải chủ động sắp xếp thời gian cho công việc và chịu trách nhiệm về các dự án, tiến độ công việc trước khách hàng. Bạn sẽ luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh bất kỳ lúc nào.