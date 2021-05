Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc thành lập các "Tổ an toàn Covid-19".



Không lơ là, chủ quan

LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh phải thành lập một "Tổ an toàn Covid-19". Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên là CN trực tiếp sản xuất, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở công nhân (CN) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, Công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của DN khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19.

Ngay khi được thành lập, 5 "Tổ an toàn Covid-19" với 15 thành viên tại Công ty TNHH May Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đã hoạt động rất tích cực và quyết liệt. Trong điều kiện dịch phải hạn chế tập trung, tiếp xúc, các tổ này đã tận dụng Zalo, Facebook, thư điện tử, điện thoại... để phân công, đôn đốc công việc của từng thành viên như: Thường xuyên giám sát nhắc nhở CN thực hiện 5K cũng như các yêu cầu phòng, chống dịch khác; theo dõi sát sao sức khỏe của CN; phát hiện, nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch theo quy định của chính quyền và quy chế của DN.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV The Blues (KCN Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) Ảnh: BÍCH VÂN

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May Phù Đổng, cho biết từ khi dịch Covid-19 xảy ra, công ty đã quan tâm triển khai các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chỉ đạo của chính quyền. Có "Tổ an toàn Covid-19", công tác phòng chống dịch sẽ được triển khai đến từng bộ phận của DN, từng đoàn viên, người lao động (NLĐ), bảo đảm không còn lỗ hổng cho sự sơ sẩy hay chủ quan. Mô hình này thật sự rất hữu ích trong thời điểm hiện nay" - bà Nguyễn Thị Thu Giang nhận xét.

Còn tại Công ty CP Công nghệ thiết bị Tân Phát (huyện Thanh Trì), 6 "Tổ an toàn Covid-19" được thành lập cũng hoạt động rất đều tay. Đầu giờ sáng mỗi ngày, thành viên trong tổ có mặt tại các điểm ra vào công ty để thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho người lao động (NLĐ), nhắc nhở mọi người ra vào công ty được thực hiện 5K về phòng chống dịch. Sau khi được kiểm tra tại cổng vào, 100% NLĐ phải thực hiện đeo khẩu trang và giãn cách trong suốt quá trình làm việc tại công ty.

Ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm, cho biết huyện Gia Lâm là địa bàn giáp ranh khu vực có dịch (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp, nhiều DN lớn trên địa bàn huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch trong công ty. Ngay khi LĐLĐ và UBND huyện chỉ đạo việc thành lập "Tổ an toàn Covid-19", hầu hết các DN đều rất ủng hộ bởi việc thành lập các tổ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc của NLĐ.

Tính đến ngày 23-5, toàn TP Hà Nội đã có 1.993 DN triển khai thành lập "Tổ an toàn Covid-19," với 7.243 tổ được thành lập, 35.567 CN tham gia. Riêng các KCN-KCX Hà Nội đã có 347 DN thành lập "Tổ an toàn Covid-19", trong đó 100% DN có tổ chức Công đoàn đã thành lập "Tổ an toàn Covid-19".

Tạo sự an tâm cho người lao động

Ngày 24-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Y tế các quận huyện và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 20.000 NLĐ làm việc tại KCN Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ) và KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Để thực hiện việc lấy mẫu, các đơn vị, DN tại 2 KCN này đã bố trí khu vực xét nghiệm, phân công lực lượng hướng dẫn NLĐ xếp hàng giãn cách trong khi chờ lấy mẫu. Tại Công ty TNHH MTV The Blues (KCN Hòa Khánh), có gần 800 CN được bố trí lấy mẫu xét nghiệm. Bà Nguyễn Thị Thủy Trâm, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính công ty cho hay trước khi nhận được thông báo xét nghiệm cho CN, công ty đã chủ động bố trí khu vực sân trước làm nơi lấy mẫu. CN được sắp xếp theo khung giờ để lần lượt đến khai báo và lấy mẫu nhằm bảo đảm khoảng cách, không tập trung đông người.

DN rất ủng hộ ngành y tế và chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho NLĐ tại nơi làm việc, bởi điều này không chỉ tạo tâm lý an tâm mà còn góp phần ổn định hoạt động sản xuất tại các đơn vị, DN. Tại Công ty TNHH MTV The Blues, các dây chuyền sản xuất đều được bố trí nghiêm ngặt theo quy định 5K. Tất cả CN ra vào công ty đều được đo thân nhiệt, yêu cầu khử khuẩn và thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Còn tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (KCN Hòa Khánh), hơn 3.600 CN cũng được bố trí lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 24-5. CN được bố trí lấy mẫu tại 2 phòng họp, đồng thời được phân chia cổng ra vào để bảo đảm giãn cách khi xếp hàng thực hiện lấy mẫu. Lãnh đạo công ty cho hay để bảo đảm phòng dịch, ngoài tuân thủ quy tắc 5K, công ty còn thực hiện nhiều biện pháp như lắp vách ngăn ở khu vực nhà ăn, bố trí giãn cách ca làm việc… Đối với NLĐ có triệu chứng nghi ngờ đều được khuyến cáo nghỉ tại nhà và đến cơ sở y tế để được hỗ trợ tư vấn, xét nghiệm.

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, cho biết sau khi lấy mẫu tại 2 KCN nói trên, trong 2 ngày 25 và 26-5, ngành y tế TP sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 30.000 NLĐ tại KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh mở rộng và Khu Công nghệ cao. Trước đó, từ ngày 12 đến 17-5, toàn bộ NLĐ làm việc tại KCN An Đồn và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 do liên quan đến ổ dịch với hơn 30 ca mắc Covid-19 tại Công ty Trường Minh (KCN An Đồn).

Trên địa bàn TP Đà Nẵng có 6 KCN và 1 khu công nghệ cao với tổng số 65.444 lao động. Theo UBND TP Đà Nẵng, việc triển khai kế hoạch này nhằm phát hiện sớm người mắc Covid-19 trong các KCN, đặc biệt là những trường hợp mắc Covid-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát kịp thời, từ đó ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.