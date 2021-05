Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Do đó, để bảo đảm sức khỏe người lao động (NLĐ) đồng thời giữ ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh, tại TP HCM, các doanh nghiệp (DN) cùng với tổ chức Công đoàn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị như tuân thủ 5K, khuyến khích NLĐ hạn chế đi lại, tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên…



Chủ động ngăn ngừa rủi ro

Tại Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương (quận 12, TP HCM), nơi có hơn 1.100 lao động đang làm việc, từ năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, công tác phòng chống dịch đã được DN đặt lên hàng đầu và được duy trì từ đó đến nay.

Ông Trần Thành Lộc, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết ngoài việc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công ty. Những người có biểu hiện sốt không được vào công ty và phải đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh và nộp kết quả khám cho đơn vị. NLĐ cũng thường xuyên được cung cấp các thông tin về dịch bệnh trên loa phát thanh tại nhà ăn hằng ngày. DN còn lập các group lãnh đạo, phòng, ban trên các mạng xã hội để nhanh chóng chia sẻ thông tin về dịch bệnh và kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, đồng thời bố trí bộ phận bảo vệ, cán bộ Công đoàn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Nếu ai vi phạm sẽ bị lập biên bản, phạt nặng với mức cao nhất (chấm dứt hợp đồng lao động).

Giờ ăn giữa ca của NLĐ cũng được điều chỉnh tăng từ 3 lên 7 đợt để bảo đảm giãn cách; NLĐ bộ phận sản xuất được ưu tiên dùng bữa trước, khối gián tiếp, văn phòng ăn sau để đáp ứng tiến độ sản xuất. Bàn ăn được lắp đặt các vách ngăn, NLĐ phải đeo khẩu trang, di chuyển vào nhà ăn theo một chiều và chỉ được mở khẩu trang khi ăn, có bố trí nhân viên bảo vệ giám sát. "Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngày đầu tuần, DN buộc NLĐ phải khai báo y tế, ngoài ra, mỗi 2 giờ NLĐ sát khuẩn tay một lần. Với những giải pháp trên, tôi tin dịch bệnh sẽ được ngăn chặn" - ông Lộc bày tỏ.

Đã đồng lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do dịch nên Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh) luôn thận trọng với công tác phòng ngừa rủi ro. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết DN hiện có hơn 3.000 lao động, để tránh nguy cơ lây bệnh, ngay từ khi dịch bùng phát, Công đoàn cùng với DN nỗ lực tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch của mỗi người. Dịp Tết nguyên đán hay lễ 30-4 vừa qua, Công đoàn vận động NLĐ nghỉ lễ tại chỗ, hạn chế đi lại, đồng thời tham mưu DN có chính sách hỗ trợ NLĐ. Hiện tại, ngoài yêu cầu NLĐ tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, DN cũng yêu cầu NLĐ phải khai báo y tế mỗi tuần. Chủ nhật hằng tuần, DN sẽ sát khuẩn toàn bộ văn phòng, nhà máy. Ngoài ra, DN cũng đầu tư máy khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tại tất cả nhà máy, NLĐ bước vào nhà máy bắt buộc phải qua các bước kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc.

Công nhân Công ty CP Sài Gòn Food tuân thủ quy định trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Khai báo y tế bằng QR code

Những ngày gần đây, 4.900 NLĐ của Công ty TNHH Sonion Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM) khi đến công ty, ngoài việc đo thân nhiệt còn phải làm thêm động tác khai báo y tế qua QR code được cài đặt trong điện thoại di động.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sonion Việt Nam, cho biết đây là phần mềm riêng của công ty, lưu giữ đầy đủ thông tin cơ bản như tên, tuổi, lịch trình di chuyển, bản thân có bị những dấu hiệu ho, sốt, hay tiếp xúc với người có dấu hiệu ho, sốt, có đi qua vùng dịch không… Bộ phận nhân sự công ty mỗi ngày đều cập nhật những vùng có dịch Covid-19 để nắm bắt tình hình, ứng phó kịp thời. "Khi NLĐ xin nghỉ phép phải trình bày lý do chính đáng, nơi đến. Bộ phận nhân sự sẽ xem xét lịch trình, nếu nơi đến rơi vào các địa điểm xuất hiện dịch sẽ khuyên NLĐ hoãn nghỉ phép. Nếu vì lý do bắt buộc như người nhà NLĐ mất, chữa bệnh… công ty sẽ duyệt đơn nghỉ phép và cho nghỉ tại nhà 21 ngày, có hưởng lương. Nếu NLĐ không có lý do chính đáng và vẫn muốn nghỉ phép, công ty duyệt cho nghỉ phép và cho nghỉ 21 ngày ở nhà, không lương" - bà Thảo cho hay.

Tại KCN Vĩnh Lộc, Công ty CP Sài Gòn Food vẫn duy trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch cơ bản từ nhiều tháng nay. Trong nhà ăn, NLĐ ngồi cách nhau hơn 1 m và có lắp đặt lại vách ngăn. Ngoài ra, công ty cũng yêu cầu tất cả NLĐ có điện thoại thông minh phải cài đặt phần mềm Bluezone, luôn mở chế độ bluetooth và cử cán bộ kiểm tra, theo dõi thường xuyên. Trong nhà ăn, công ty lắp đặt các tivi màn hình lớn cập nhật tình hình dịch bệnh để phổ biến cho NLĐ biết và chủ động phòng chống dịch. Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM, để phòng dịch, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công đoàn các KCX-KCN TP đã có văn bản triển khai đến các Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND và LĐLĐ TP, đồng thời dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao hay các hội nghị chưa cần thiết, tránh tập trung đông người. Ông Tuấn cho rằng: "Dịch bệnh tuy diễn biến phức tạp nhưng nếu NLĐ chủ động phòng tránh sẽ không bị lây nhiễm và yên tâm sản xuất, góp phần cùng DN thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ là vừa bảo đảm phòng chống dịch an toàn nhưng cũng bảo đảm phát triển kinh tế".

Hạn chế các sự kiện tập trung đông người LĐLĐ TP vừa có văn bản yêu cầu các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ yên tâm sản xuất, không chủ quan lơ là nhưng cũng không quá hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh. Ở những nơi đã có người nhiễm bệnh cần hạn chế tới mức cao nhất việc tham gia các sự kiện và hoạt động cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và yêu cầu khai báo y tế. LĐLĐ TP cũng lưu ý Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; xây dựng phương án xử lý tình huống nếu có ca dương tính với SARS-CoV-2 tại cơ quan, đơn vị, DN. Nơi nào có NLĐ nhiễm SARS-CoV-2, nơi đó người đứng đầu tổ chức Công đoàn có trách nhiệm. Những đơn vị, DN có chuyên gia nước ngoài, Công đoàn phối hợp với DN kiến nghị, yêu cầu chuyên gia thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, nhất là quy định về thời gian cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà.