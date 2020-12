Những tháng cận Tết, sức mua hàng hóa của người dân, đặc biệt là nhu cầu hoàn tất đơn hàng của các đơn vị sản xuất - kinh doanh tăng cao. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp (DN) tại tỉnh Bình Dương phải tăng cường tuyển lao động thời vụ để kịp hoàn thành đơn hàng.



Nhiều việc làm thời vụ được rao tuyển

Do nhu cầu sản xuất tăng cao vào thời điểm cuối năm, Công ty TNHH Zhiao Việt Nam (thị xã Tân Uyên; chuyên sản xuất linh kiện máy cắt cỏ, ốp tivi xuất khẩu) đang có nhu cầu tuyển dụng 100 công nhân (CN) làm việc thời vụ ở vị trí đóng gói sản phẩm và hàn. "CN đóng gói sản phẩm được trả 230.000 đồng/8 giờ, tiền tăng ca là 37.000 đồng/giờ. Riêng bộ phận hàn được trả 250.000 đồng/8 giờ, tiền tăng ca 38.000 đồng/giờ. Hết thời gian làm thời vụ, CN nào muốn gắn bó làm việc lâu dài với công ty sẽ được ký hợp đồng" - bà Nguyễn Thị Giang, quản lý nhân sự Công ty TNHH Zhiao Việt Nam, cho biết. Hiện nay thu nhập bình quân của CN tại công ty đạt 9 - 10 triệu đồng/tháng, riêng CN có tay nghề đạt 14 - 15 triệu đồng/tháng.

Công nhân thời vụ làm việc tại Công ty TNHH Zhiao Việt Nam

Anh Nguyễn Văn Long, một CN thời vụ, cho biết công ty anh làm việc trước đây gặp khó khăn nên đã cho một số CN nghỉ việc. Hơn một tháng nay, anh ở nhà phụ ba mẹ làm việc nhà, định sau Tết mới tìm công việc mới. Biết Công ty TNHH Zhiao Việt Nam tuyển lao động thời vụ, anh xin vào làm để kiếm tiền trang trải dịp Tết.

Ông Nguyễn Đình Hoa, đại diện Công ty TNHH Rochdale Spears (thị xã Tân Uyên; chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu), cho biết thường vào dịp cuối năm là mùa cao điểm sản xuất bởi rất nhiều đơn hàng của khách cần hoàn thành để kịp tiến độ giao hàng. Do vậy, công ty đang rao tuyển thêm 1.000 CN thời vụ, chủ yếu là bộ phận đóng gói sản phẩm. Do cần gấp một lượng lao động lớn nên việc tuyển dụng gặp rất nhiều khó khăn, công ty phải thuê lại lao động từ các đơn vị chuyên cung ứng lao động. Tương tự, Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam (TP Thủ Dầu Một; chuyên sản xuất bao bì giấy) cũng cần tuyển 50 lao động thời vụ ở vị trí đóng gói hàng hóa. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An; chuyên sản xuất các hệ thống dây điện xe hơi), cho biết do nhu cầu sản xuất, hiện công ty cần tuyển 300 lao động phổ thông, với mức lương căn bản 4,9 triệu đồng/tháng; CN được hưởng phụ cấp ca tối là 2.195.000 đồng/tháng, ca sáng và ca chiều là 1.250.000 đồng/tháng.

Cẩn trọng tránh mắc bẫy lừa

Vào thời điểm này, các siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bắt đầu rục rịch tuyển lao động thời vụ Tết. Trung tâm Thương mại Big C tại Bình Dương đang đăng tuyển dụng tăng cường Tết Tân Sửu 2021 với các vị trí làm việc: nhân viên gói giỏ quà Tết, nhân viên các quầy hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên giao hàng, nhân viên kho giao nhận. Điều kiện tuyển dụng rất đơn giản, chỉ cần có sức khỏe tốt, chăm chỉ làm việc và trung thực. Thời gian làm việc 8 giờ/ngày (nghỉ 1 ngày/tuần), thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Siêu thị Co.opmart Bình Dương cũng đăng thông báo tuyển dụng nhân viên làm thời vụ Tết ở các vị trí nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, tiền lương thỏa thuận khi ứng viên tới phỏng vấn.

Để thu hút lao động thời vụ cuối năm, không ít cơ sở kinh doanh và DN đã đưa thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với nội dung rất hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao. Không ít trường hợp người lao động (NLĐ) sau khi đọc nội dung tuyển dụng đã đến tận nơi nộp hồ sơ mới vỡ lẽ công việc và mức lương không như trong lời rao quảng cáo và muốn đi làm thì phải nộp 300.000 - 500.000 đồng lệ phí tuyển dụng.

Nhận định về thị trường việc làm thời vụ dịp Tết Tân Sửu, ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, cho biết trong dịp Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng vọt, nhất là các hệ thống siêu thị lớn, cơ sở thương mại dịch vụ. Theo ông Phương, nguồn cung lao động năm nay khá dồi dào do có rất đông lao động trẻ không về quê ăn Tết mà ở lại Bình Dương, chưa kể sinh viên thi xong học kỳ muốn có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Các công việc có nhu cầu lớn trong dịp này là việc làm bán thời gian như nhân viên bán hàng, đóng gói sản phẩm, nhân viên giao hàng, vận chuyển. Cùng với nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao vào dịp Tết cũng xuất hiện không ít "bẫy việc làm" đối với NLĐ. Do vậy, NLĐ nên liên hệ trực tiếp với đơn vị, cơ sở tuyển dụng và trung tâm giới thiệu việc làm uy tín để tránh bị gài bẫy, vừa mất tiền vừa không có việc làm.