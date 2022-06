Tại Đồng Nai, trong khi số đông công nhân (CN) phải sống trong các khu nhà trọ ẩm thấp và thiếu an toàn, thì người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt (chuyên sản xuất gỗ, đóng tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa) lại có chỗ ở miễn phí. Con của họ cũng được học ở nhà trẻ cạnh công ty.



Giúp công nhân an cư

Ngay từ khi thành lập (2013), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt đã có ý tưởng xây khu lưu trú (KLT) và nhà trẻ miễn phí nhằm giúp NLĐ yên tâm sản xuất, từ đó gắn bó lâu dài với nơi làm việc. Đến năm 2017, công ty bỏ ra hơn 10 tỉ đồng xây dựng KLT gồm 150 phòng, giải quyết chỗ ở cho hàng trăm CN.

Đến thăm KLT, gây ấn tượng với chúng tôi là không gian sinh hoạt các phòng rất thoáng đãng, có gác lửng. Hằng tháng, CN chỉ phải trả tiền điện nước. Đặc biệt, KLT rất an ninh vì có bảo vệ trông coi 24/24. Phần lớn CN đều để xe máy ở ngoài phòng mà không lo mất.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt an tâm khi có chỗ ở an toàn, miễn phí

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt có 400 CN, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Khi đến Đồng Nai làm việc, họ đều mang theo cả gia đình. Để CN an tâm làm việc, sau khi đưa vào hoạt động KLT, ban giám đốc công ty quyết định xây dựng thêm nhà trẻ với cơ sở vật chất hiện đại để phục vụ con CN. Đến nay, hàng chục cháu là con CN đang được dạy dỗ, chăm sóc chu đáo tại đây

Bà Nguyễn Thị Phúc, có con gái đang làm CN tại công ty, cho biết rất hài lòng với cơ sở vật chất ở KLT và nhà trẻ do doanh nghiệp (DN) xây dựng. "Lên đây phụ con chăm sóc cháu, tôi rất an tâm vì an ninh KLT rất tốt, bảo đảm vệ sinh. Đặc biệt, từ khi có nhà trẻ, nhiều CN rất phấn khởi vì có nơi gửi con an toàn". Còn anh Dương Nhuyễn (37 tuổi), gắn bó hơn 1 năm với công ty, cho biết anh và cả gia đình đều sinh sống trong KLT. Điều anh Nhuyễn rất thích là KLT gần xưởng làm việc và nhà trẻ nên anh có thời gian để chăm sóc gia đình.

Chăm lo tốt để giữ chân công nhân

Theo ông Tống Văn Vinh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt, trong bối cảnh khan hiếm lao động, việc đầu tư xây KLT là hướng đi đúng, nhằm giữ chân NLĐ gắn bó với DN lâu dài. Cũng theo ông Vinh, phần lớn đồng bào Khmer ít quan tâm đến việc học hành của con, nên việc hình thành thêm nhà trẻ không nằm ngoài mục tiêu giúp NLĐ thấy được lợi ích của việc học hành. Sau khi học ở nhà trẻ, con CN còn được công ty tạo điều kiện theo học ở các trường tiểu học trên địa bàn.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt được đánh giá là DN chăm sóc tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, dù không có đơn hàng nhưng ban giám đốc công ty không để CN lâm vào cảnh ngặt nghèo. Ban giám đốc công ty còn liên hệ để NLĐ sớm được chích ngừa Covid-19. Tết Nguyên đán vừa qua, ngoài thưởng Tết, công ty còn hỗ trợ tiền vé xe khứ hồi cho CN về quê.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho biết qua khảo sát, có rất ít DN trong nước xây dựng nhà lưu trú và nhà trẻ cho con CN. Do vậy, việc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt mạnh dạn đầu tư tiền tỉ xây dựng các thiết chế phục vụ CN là nỗ lực rất đáng trân trọng. "Nhiều DN than thiếu CN nhưng lại ít quan tâm, chăm sóc nguồn nhân lực, nên ban giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Ngũ Lâm Việt thể hiện thiện chí chăm lo cho NLĐ là rất đáng quý. Đó cũng là cách động viên NLĐ gắn bó lâu dài với DN" - bà Ý nhấn mạnh.