Trong đó, những trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phần quà trị giá 1 triệu đồng. Cùng ngày, chuyến xe "CEP - Chia sẻ yêu thương" cũng đã đến quận 5 và tặng 200 phần quà cho các thành viên nghèo. Đây là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" do CEP triển khai thực hiện từ ngày 17-4 đến 31-5 nhằm hỗ trợ thành viên khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 6,5 tỉ đồng, gồm các hoạt động hỗ trợ về tín dụng và phát triển cộng đồng.



Thành viên CEP khó khăn nhận quà từ chuyến xe “CEP - Chia sẻ yêu thương”. Ảnh: THANH NGA