Suốt mấy tháng qua, dịch bệnh khiến cuộc sống của gia đình bà Phạm Thị Hoa (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) đảo lộn vì không chỉ bà mà các con đều thất nghiệp. Giữa lúc cuộc sống gia đình bủa vây bởi muôn vàn khó khăn thì sự đồng hành của Tổ chức Tài chính vi mô CEP qua chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương 2021" đã khiến bà vững tâm hơn.



Chăm lo thiết thực, hỗ trợ lâu dài

Trước đây, bà Hoa và người con dâu làm công việc may gia công tại nhà. Từ khi dịch bùng phát, cả hai thất nghiệp do không có hàng. Cùng lúc đó, người con trai làm việc cho một xưởng sản xuất tư nhân cũng mất việc. Cả gia đình cùng lúc mất đi nguồn thu nhập nên ai cũng lo lắng về những ngày sắp tới. Vợ chồng con trai bà đành về quê vợ ở Vĩnh Long làm thuê làm mướn để có đồng ra đồng vô.

Nhân viên tín dụng Chi nhánh CEP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) chuẩn bị rau củ quả tặng thành viên nghèo

Chỉ còn một mình ở lại TP HCM, dù ăn uống không bao nhiêu nhưng do không có việc làm nên lúc nào bà Hoa cũng bất an. Vì vậy, hay tin chuyến xe nghĩa tình chở đầy gạo của chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" của CEP đến với xã Vĩnh Lộc B để chăm lo cho thành viên nghèo, bà Hoa khấp khởi mừng.

Ngày đến nhận quà, được các cán bộ tín dụng CEP hỗ trợ đưa bao gạo 25 kg lên chiếc xe đạp cà tàng, bà Hoa vô cùng cảm động. "Những năm qua, nhờ có nguồn vốn CEP mà gia đình tôi không phải vay nóng bên ngoài. Giữa lúc khó khăn thế này lại được CEP hỗ trợ, thực lòng tôi rất mừng"- bà Hoa bày tỏ.

Bà Hoa là một trong số hàng ngàn thành viên khó khăn được CEP hỗ trợ thông qua chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương 2021" thời gian qua. Theo ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc CEP, đồng hành với công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những tháng qua, CEP triển khai chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương 2021". Qua 3 đợt hỗ trợ, CEP đã trao 12.008 phần nhu yếu phẩm (trị giá 200.000 - 300.000 đồng/phần) và 175 phần tiền mặt (3 triệu đồng/phần) cho thành viên CEP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Covid-19. Tổng kinh phí chương trình năm 2021 là hơn 4 tỉ đồng.

"Trong giai đoạn hiện tại, với tác động của dịch bệnh, cuộc sống của người lao động (NLĐ) càng bị ảnh hưởng. Do đó, đồng hành với tổ chức Công đoàn

TP HCM, CEP nỗ lực triển khai các chương trình chăm lo hiệu quả và hỗ trợ lâu dài cho NLĐ. Chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương 2021" cũng không ngoài mục tiêu đó. Thời gian tới, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, các chương trình, kế hoạch của CEP sẽ liên tục được thay đổi, bổ sung để hỗ trợ tốt nhất cho thành viên nghèo vượt qua được khó khăn" - ông Đạt cho biết.

Nhập cuộc vì người nghèo

Song song với hoạt động chăm lo, nhằm tiếp sức khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CEP còn chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về vốn cho NLĐ.

Cụ thể, CEP sẽ miễn, giảm lãi vay (với mức miễn, giảm tối đa lên đến 50% tổng số tiền lãi của đợt vay mà NLĐ đề nghị giảm) cho những thành viên bị mất việc, tạm ngưng công việc hoặc có thu nhập sụt giảm từ 50% trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến không có khả năng trả nợ đúng hạn. CEP cũng tạm ngưng thu hồi nợ và kéo dài thời hạn hoàn trả cho khách hàng đang điều trị bệnh, đang thực hiện cách ly y tế theo quy định, sinh sống trong vùng phong tỏa, thực hiện các quy định về cách ly xã hội; khách hàng bị mất việc, tạm ngưng công việc, sụt giảm thu nhập trên 50% do dịch Covid-19. NLĐ không phải trả thêm lãi do kéo dài thời hạn hoàn trả.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng Giám đốc CEP, ngoài 2 chính sách trên, CEP còn linh động bổ sung 3 gói sản phẩm tín dụng hỗ trợ khách hàng với mức điều chỉnh lãi suất giảm từ 3,5% đến 79,2% so với lãi suất trước ngày 1-9. Ngoài ra, NLĐ còn được ân hạn thời gian trả nợ (từ khi nhận vốn cho đến ngày trả nợ đầu tiên) là từ 3 đến 6 tháng. Mức vay tối đa là 50 triệu đồng tùy theo từng sản phẩm. Trong đó, gói cho vay hỗ trợ khách hàng/gia đình khách hàng công nhân (CN) lao động nghèo, đoàn viên Công đoàn có F0 có lãi suất 0,15%; gói cho vay tăng thu nhập khách hàng là CN, đoàn viên Công đoàn lãi suất 0,55% và gói cho vay khẩn cấp lãi suất 0,5%.

"Với chính sách cụ thể như trên, CEP mong muốn hỗ trợ lâu dài cho khách hàng, giúp họ vượt qua đại dịch, mau chóng ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình" - bà Vân nhấn mạnh.