Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến đời sống của hàng trăm ngàn công nhân (CN) tại tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề. Mới đây, tỉnh này đã thông qua gói hỗ trợ 350 tỉ đồng nhằm giúp CN ở trọ bảo đảm cuộc sống sinh hoạt, đồng thời chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch bệnh, chung sức với địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.



Hỗ trợ thiết thực, kịp thời

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương, cho biết tất cả CN đang ở trọ tại Bình Dương, bị mất việc, ngừng việc sẽ được nhận 500.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng). Ủy ban MTTQ tỉnh giao cho địa phương chủ động lên danh sách, sau đó đến các khu nhà trọ động viên và trao quà cho CN. Ngoài gói hỗ trợ nói trên, mới đây, HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ tiền thuê nhà đối với CN ở trọ trên địa bàn. Theo đó, mỗi CN ở trọ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà trọ là 300.000 đồng/người. Thời gian áp dụng trong tháng 8-2021. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác.

Công nhân ở trọ trên địa bàn phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận quà hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể

Ngoài hỗ trợ tiền thuê nhà và nhu yếu phẩm, tỉnh Bình Dương cũng đang tăng tốc tiêm vắc-xin cho CN. Trong 3 ngày (từ 9 đến 11-8), Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN trên địa bàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm vắc-xin cho người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các nhà máy trong các KCN. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Ban quản lý các KCN tỉnh, hiện tất cả doanh nghiệp (DN) đăng ký thực hiện "3 tại chỗ" đang hoạt động tại các KCN đã đăng ký danh sách tiêm vắc-xin. Trên cơ sở này, Ban Quản lý các KCN sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiêm vắc-xin liên tục cho CN tại các DN nhằm bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore, cho rằng đối với những DN tổ chức "3 tại chỗ" có số lượng lao động lớn, các cơ quan chức năng cần tổ chức tiêm vắc-xin tại chỗ để hạn chế CN đến nơi tập trung đông người vốn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Công nhân phấn khởi

Anh Nguyễn Văn Ngọc, CN Công ty TNHH Fotai Việt Nam (TP Thủ Dầu Một), chia sẻ ban đầu gia đình anh dự kiến về quê tránh dịch nhưng sau đó được chính quyền địa phương động viên nên đã quyết định ở lại nhà trọ. Do mất việc hơn một tháng nay nên gia đình anh phải dè sẻn chi tiêu hết mức, chấp nhận mọi khó khăn để vượt qua đại dịch, mong sớm đi làm trở lại. "Ngoài phần quà của Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, gia đình tôi cũng nhận được nhu yếu phẩm từ khu phố, nhà hảo tâm và tổ chức Công đoàn. Với sự đồng lòng và tinh thần sẻ chia, tôi tin dịch bệnh sẽ được đẩy lùi" - anh Ngọc nói.

Còn đối với anh Trương Hoàng Nam, CN Công ty TNHH Trần Quang (KCN Việt Nam - Singapore I), dù không phải nghỉ việc do dịch bệnh nhưng đi làm theo phương án "3 tại chỗ" khiến anh và gia đình không an tâm, vì nguy cơ mắc Covid-19 rất cao. Mới đây, cùng với nhiều đồng nghiệp khác, anh Nam đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. "Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi thấy mình thật may mắn khi được tiêm vắc-xin. Tôi mong tất cả CN đều được tiêm vắc-xin để có thể an tâm làm việc" - anh Nam bày tỏ.

Niềm an ủi lớn nhất của nhiều CN, lao động ở trọ hiện nay là được chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng, hỗ trợ nhu yếu phẩm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Đậu Đình Thắng (chủ nhà trọ ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) cho biết khu trọ nhà anh 100% là CN, đợt dịch này đa phần họ phải nghỉ việc do liên quan đến ca mắc Covid-19. Chia sẻ khó khăn với họ, ông Thắng đã giảm 50% tiền phòng từ tháng 7 và hỗ trợ cho đến khi hết dịch. "Tình hình dịch bệnh có thể kéo dài, cho nên giúp được gì cho anh chị em CN thì tôi luôn sẵn lòng" - ông Thắng nói.