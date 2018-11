Chế tài không nghiêm, doanh nghiệp lờn luật

05/11/2018 02:07

Khi đến làm việc như thường lệ vào sáng 1-11, hàng chục công nhân (CN) Công ty TNHH Nam Phương (KCN Tây Bắc; huyện Củ Chi, TP HCM) hốt hoảng khi công ty cửa đóng then cài. Đồng thời, họ bị một nhóm người lạ ngăn cản không cho vào làm việc. Nhiều CN cố gắng liên lạc với ông Nam Sung-ho, giám đốc công ty, nhưng bất thành. Đây không phải lần đầu tiên vị giám đốc này đột ngột mất tích, gây hoang mang cho CN.

Bội tín với công nhân

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều CN cho biết trước đó không lâu, ban giám đốc công ty đã thông báo cho CN nghỉ với lý do không có đơn hàng và hẹn đến ngày 1-11 sẽ làm việc trở lại. Thông báo là vậy nhưng chỉ vài ngày sau đó, một số CN phát hiện ban giám đốc âm thầm di chuyển máy móc, hàng hóa đi nơi khác, đội bảo vệ cũng được thay thế bằng nhóm khác. Đến khi trở lại làm việc, CN bị chặn tại cổng, ban giám đốc cũng không xuất hiện mà chỉ có thông báo tạm ngưng hoạt động do ông Nam Sung-ho ký.

Trong thông báo này, công ty nêu lý do tạm ngưng hoạt động là vì hợp đồng thuê nhà xưởng hết hạn. Hiện công ty tạm thời chuyển văn phòng đến địa chỉ mới (215 Nguyễn Văn Kha, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi). Ông Nam Sung-ho cũng hứa hẹn sẽ thanh toán 50% tiền lương tháng 9 còn lại vào ngày 3-11; lương tháng 10 dự kiến thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20-11. Giám đốc công ty cũng gửi lời xin lỗi đến tập thể CN và mong họ thông cảm. Đọc thông báo, chị Lê Thị Thúy bức xúc: "Anh chị em CN đã không ít lần chấp nhận thiệt thòi để sát cánh cùng công ty vượt qua khó khăn. Thế nhưng, ông Nam Sung-ho hết lần này đến lần khác bội tín với chúng tôi. Nếu còn nghĩ đến anh chị em CN, tại sao ông ấy lại lén lút di chuyển tài sản, máy móc đi nơi khác? Rõ ràng đây là cách hành xử thiếu trách nhiệm với người lao động".

Theo thống kê của Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP HCM, hiện công ty còn nợ khoảng 2,8 tỉ đồng tiền lương của 310 CN, chưa kể khoản nợ BHXH hơn 28,6 tỉ đồng.

Công ty TNHH Nam Phương từng ngưng hoạt động hơn một tháng khi chủ doanh nghiệp vắng mặt không lý do

Cơ quan chức năng hết cách?

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu giám đốc công ty này biệt vô âm tín. Còn nhớ thời điểm cận Tết nguyên đán 2018, ông Nam Sung-ho cũng đã một lần biệt tăm trong khi đang nợ hơn 4 tỉ đồng tiền lương khiến gần 600 CN khốn đốn. Tháng 4-2018, giám đốc người Hàn Quốc này tái xuất và điều hành hoạt động công ty với hơn 300 CN làm việc.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TP, cho biết ngoài thường xuyên nợ lương, Công ty TNHH Nam Phương còn nợ BHXH TP. Cụ thể, từ tháng 9-2015, công ty bắt đầu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và điều này đã đẩy hàng trăm CN rơi vào khó khăn khi không được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo luật định.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động, đầu năm 2016, Cơ quan BHXH TP đã khởi kiện công ty ra tòa và được tuyên thắng kiện. Thế nhưng, từ đó đến nay, tình trạng nợ vẫn kéo dài và CN vẫn là đối tượng chịu thiệt thòi. Sau khi thanh tra công ty vào tháng 8-2016, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP đã quyết định xử phạt công ty 150 triệu đồng do hành vi chậm nộp BHXH, BHTN; đồng thời buộc công ty khắc phục nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, kể cả lãi chậm đóng theo quy định. Tuy nhiên, đến tháng 12-2017, công ty mới chỉ khắc phục được hơn 2,9 tỉ đồng tiền nợ. Trước hành vi chây ì của công ty, vào tháng 3-2018, BHXH TP đã thanh tra đột xuất và đề nghị Công an TP HCM xử lý hình sự. "Dù các cơ quan chức năng đã rất cứng rắn song ban giám đốc công ty vẫn chưa có thiện chí sửa sai. Chẳng những không khắc phục nợ BHXH, công ty còn báo giảm toàn bộ lao động và ngưng đóng BHXH từ tháng 2-2018 đến nay, trong khi vẫn hoạt động bình thường và sử dụng hàng trăm CN. Với trách nhiệm của mình, BHXH TP đã sử dụng biện pháp chế tài cao nhất để xử lý chủ doanh nghiệp nợ BHXH là chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP HCM. Tuy nhiên, đã 8 tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa có tiến triển" - bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP, cho biết.



Thi hành án cũng ách tắc Liên quan đến sai phạm của Công ty TNHH Nam Phương, trước đó, CĐ các KCX-KCN TP và Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM đã hỗ trợ 4 CN từng làm việc tại đây khởi kiện đòi các khoản nợ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, thai sản... với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng và đã được TAND huyện Củ Chi tuyên thắng kiện. Tuy nhiên, do ách tắc ở khâu thi hành án nên CN thắng kiện mỏi mòn chờ quyền lợi. "Hiện chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ 18 CN tại công ty này khởi kiện đòi nợ BHXH. Thế nhưng với tình hình hiện nay, dù có thắng thì CN cũng chưa chắc đòi được quyền lợi. CĐ các KCX-KCN TP kiến nghị UBND TP và các sở, ngành có liên quan có động thái kiên quyết hơn đối với sai phạm tại Công ty TNHH Nam Phương, nếu không, hàng trăm CN sẽ mất trắng quyền lợi" - ông Huỳnh Văn Tuấn kiến nghị.

Bài và ảnh: MAI CHI