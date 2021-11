Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, khó khăn bủa vây lên mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải. Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group cũng không ngoại lệ. Vượt qua khó khăn và chia sẻ cùng người lao động (NLĐ), FUTA Group đã linh hoạt tìm hướng đi riêng để duy trì việc làm, hỗ trợ NLĐ xuyên suốt dịch Covid-19. Để rồi khi bước vào "bình thường mới", NLĐ Phương Trang sẵn sàng làm việc như chưa hề có sự gián đoạn.



Giữ việc cho người lao động

Ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng giám đốc FUTA Group, chia sẻ từ lúc giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ tại TP HCM và một số tỉnh thành, Phương Trang đã tuân thủ quy định không chở quá 50% số ghế và tạm ngưng một số tuyến theo công văn của Sở GTVT các tỉnh. Khi Chỉ thị 10 và rồi 16 được áp dụng, hoạt độngkinh doanh phải tạm ngưng. Điều này đồng nghĩa hàng ngàn lao động gồm nhân viên, lái xe, tiếp viên… có khả năng giảm và không có việc làm.

Trước những khó khăn này, FUTA Group vẫn duy trì hoạt động kể cả dịch vụ giao nhận FUTA Express và xe khách FUTA Bus Lines theo cách thức sáng tạo hơn dù gặp nhiều thách thức. Khi dịch bệnh căng thẳng, nhu cầu giao nhận hàng hóa, đặc biệt là hàng nhu yếu phẩm tăng cao, trong khi các chốt kiểm dịch kỹ nên mất thời gian hơn bình thường. Các quy định siết chặt ở nhiều tỉnh, thành khiến thời gian toàn hành trình dài hơn bình thường. Để rút ngắn thời gian, FUTA Express linh hoạt sắp xếp nguồn lực để nhiều tài xế tiếp nối nhau tại các chốt kiểm dịch cho cùng một hành trình liên tỉnh thay vì một tài xế lái suốt tuyến như trong điều kiện bình thường trước đây. Với đội ngũ tài xế đông đảo và được hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 cũng như tuân thủ các yêu cầu phòng dịch, thì giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian di chuyển.

Tài xế và nhân viên FUTA Group trước giờ xuất phát chở rau củ Lâm Đồng đi tiếp tế các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Nhiều giải pháp được đưa ra để những chuyến xe vẫn kiên trì lăn bánh ra vào các điểm nóng bất chấp thách thức do Covid-19. Không chỉ FUTA Express chở hàng hóa, FUTA Bus Lines chở bà con, mà còn chở luôn cả tình cảm của người dân các vùng miền hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.



Bước vào bình thường mới, các đơn vị của FUTA Group tiếp tục nhiệm vụ kết nối: FUTA Express mở rộng dịch vụ giao nhận tận nhà, FUTA Bus Lines tiếp tục hành trình của các chuyến xe đưa bà bầu, người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn… về quê, đưa người trẻ quay lại thành phố làm việc, vực dậy kinh tế gia đình sau thời gian dài trì trệ…

Có thể nói, các nỗ lực kết nối giao thông liên tỉnh với TP.Hồ Chí Minh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã góp phần thúc đẩy giao thương, kích thích hoạt động SXKD, đã góp phần quan trọng vào công cuộc khôi phục kinh tế trong giai đoạn bình thường mới. "Vất vả, cực nhọc nhưng ai cũng vui vì có thể duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho NLĐ và chia sẻ cùng nhau lúc khó khăn. Tinh thần đó vẫn đang được duy trì những ngày bình thường mới"- ông Ánh bày tỏ.

Người lao động an tâm

Trong lúc dịch bệnh hoành hành,, mọi hoạt động đều bị đình trệ, FUTA Group cũng không ngoại lệ nhưng doanh nghiệp này đã duy trì việc làm cho hàng ngàn NLĐ và duy trì mức phụ cấp, phúc lợi đảm bảo cuộc sống vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đối với NLĐ khối văn phòng, nhân viên được tạo điều kiện làm việc online. Đối với đội ngũ tài xế, nhân viên tham gia chống dịch, ngoài nhận chế độ lương còn được thêm các khoản phụ cấp ăn uống, chỗ ở và phúc lợi để đảm bảo sức khỏe và khích lệ tinh thần anh em đã chung tay chống dịch cùng đất nước. FUTA Group cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng triển khai tiêm vắc-xin cho NLĐ từ sớm với ngành nghề hoạt động thuộc 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19. Trong đó, công ty ưu tiên tiêm trước cho đội ngũ tài xế, giao nhận hàng và nhân viên tham gia chống dịch tại tuyến đầu.

Nhờ các chính sách hỗ trợ và khuyến khích động viên mà nhiều tài xế của Phương Trang xung phong lao vào chiến tuyến. Từ Cần Thơ lên TP HCM tham gia lái xe cứu thương cho Bệnh viện 115, anh Lê Thanh Bình, một tài xế của Phương Trang không may bị nhiễm Covid-19 và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 9. Anh Bình bị mất cả vị giác lẫn khướu giác, phải can thiệp thở oxy. Được sự hỗ trợ tận tình của y bác sĩ, anh Bình sớm xuất viện và cách ly thêm 14 ngày ở khách sạn do công ty bố trí. "Trong suốt thời gian điều trị rồi cách ly, tôi luôn được Ban giám đốc, Công đoàn Phương Trang gọi điện thoại thăm hỏi, động viên rồi hỗ trợ lương thực, thuốc men. Tôi rất cảm động"- anh Bình bộc bạch.

Tài xế Phương Trang trước giờ khởi hành đưa bà con về lại quê nhà

Một tài xế khác lái xe trung chuyển của Phương Trang tại Khánh Hòa, xung phong vào TP HCM chống dịch với nhiệm vụ chở bệnh nhân F0 là anh Võ Sĩ Hùng. Chống dịch được 16 ngày, anh Hùng nhiễm Covid-19 và điều trị tại bệnh viện dã chiến thu dung số 5. Khi tình hình sức khỏe tốt trở lại, anh xin tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó, Hội Chữ Thập đỏ quận 5 đề nghị Phương Trang cho anh ở lại hỗ trợ lái xe cấp cứu cơ động. Không kể giờ giấc, ngày đêm, khi bất cứ lúc nào các bệnh nhân cần, anh Hùng có mặt ngay. Anh cho biết: "Trong suốt quá trình làm tình nguyện viên, tôi vẫn nhận được lương, chế độ hỗ trợ của công ty. Đặc biệt, khi tôi điều trị Covid-19, công ty luôn quan tâm, thăm hỏi tận tình. Công ty đã hết lòng với mình, bản thân mình phải làm hết sức để cùng TP chống dịch".