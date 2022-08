Nguyễn Văn Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) hỏi: "Doanh nghiệp bị mất điện đột xuất thì người lao động (NLĐ) có được trả lương trong thời gian ngừng việc?".



Trả lời: Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại điều 99 Bộ Luật Lao động 2019, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu. Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, thời gian cúp điện NLĐ vẫn được tính vào lương. Tuy nhiên, mức lương tại thời điểm này sẽ do NLĐ và người sử dụng lao động thỏa thuận và không được thấp hơn mức lương tối thiểu.