Đánh giá kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp cho biết đến hết tháng 10-2019, tổng số người tham gia BHXH là hơn 15,4 triệu người, tăng 181.000 người so với tháng 9-2019, tăng gần 690.000 người so với tháng 12-2018, đạt 98,9% so với kế hoạch Chính phủ giao. Hệ thống BHXH từng bước được xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt an sinh xã hội cho nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc thi hành các chính sách này còn nhiều vướng mắc, khó khăn do việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản pháp luật về BHYT, BHXH, BHTN còn chậm, có nhiều nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn. Điều 14 Luật BHXH quy định về việc tổ chức Công đoàn có quyền khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH nhưng trên thực tế rất khó để thực hiện là ví dụ điển hình.



Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu thực trạng về vấn đề lách luật để giảm mức đóng BHXH của một số doanh nghiệp cũng như hành vi trục lợi, bất bình đẳng trong việc đóng và hưởng BHYT, BHTN… Qua đó, các đại biểu kiến nghị các cơ quan có liên quan phải rà soát lại các quy định của pháp luật sao cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về BHXH, BHYT, BHTN…