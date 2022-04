Với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng", Tháng Công nhân năm 2022 do Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Phước tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở và đoàn viên - lao động



Tại buổi lễ, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Phước đã trao 28 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các gian hàng phúc lợi cho đoàn viên - lao động; khai mạc giải bóng đá đoàn viên - lao động…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thị Hương Giang trao tặng bằng khen, giấy khen cho các điển hình lao động giỏi - lao động sáng tạo và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngay sau lễ phát động, mỗi Công đoàn cơ sở tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức các sân chơi sôi nổi nhằm "lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ", thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến", "Kết nối yêu thương", "Cảm ơn người lao động"... với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân - lao động. Đồng thời, triển khai "Tháng hành động An toàn - vệ sinh lao động năm 2022" nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Dịp này, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động, nhiều cá nhân, tập thể cũng được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh.