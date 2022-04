Chiều 14-4, LĐLĐ TP HCM đã thông tin hoạt động "Tháng Công nhân" lần thứ 14 với chủ đề: "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Hoạt động "Tháng Công nhân" của tổ chức Công đoàn là đợt cao điểm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động CNVC-LĐ thi đua lao động, sản xuất; góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.



San sẻ cùng đoàn viên khó khăn

Trọng tâm trong Tháng Công nhân năm nay, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Công đoàn các cấp tổ chức chăm lo cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn cùng việc tổ chức chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình", "Ngày hội vì sức khoẻ người lao động"; Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên - lao động.



LĐLĐ TP HCM thông tin về các hoạt động trong Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 2022

Song song đó, Công đoàn các cấp tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp độc hại và điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động; đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…cho đoàn viên - lao động. Công đoàn các cấp cũng tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ; hoạt động "Cảm ơn người lao động"; diễn đàn "Công nhân vì doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân"…

Công đoàn các cấp tôn vinh, biểu dương CN tiêu biểu trong các phong trào thi đua, sơ kết phong trào thi đua "CNVC-LĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Nhiều chương trình phúc lợi dành cho người lao động

Lễ khai mạc "Tháng Công nhân" lần thứ 14 với sẽ diễn ra vào sáng 29-4 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Chương trình gồm có Ngày hội cán bộ, đoàn viên Công đoàn tình nguyện tiêu biểu năm 2022 tuyên dương 50 cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Song song đó là chương trình còn triển lãm ảnh "Dấu ấn tình nguyện viên".

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn trong Tháng Công nhân lần thứ 13

Dịp này, LĐLĐ thành phố phối hợp Báo Người Lao Động khai mạc hội thi online "Tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động" cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động trên địa bàn thành phố và phát động Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ XII nhiệm kỳ 2023- 2028. Chương trình còn có hội nghị tọa đàm "Các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp" cùng các hoạt động như ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình, sân chơi "Dấu ấn tình nguyện viên"…

Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ, thông tin điểm mới trong Tháng Công nhân năm nay các cấp Công đoàn thành phố sẽ thiết lập các điểm "Phúc lợi đoàn viên" gắn với đời sống hằng ngày của công nhân. Đã có 10 Công đoàn cấp trên cơ sở đã đăng ký thực hiện chương trình này, điểm ra mắt tại trụ sở LĐLĐ quận, huyện hoặc các khu nhà trọ.

Vừa qua, có 110.000 đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, trong đó, nhiều người lao động bị ảnh hưởng sức khỏe sau dịch. LĐLĐ thành phố sẽ phối hợp Viện Y học Dân tộc thành phố khám, tầm soát cho 10.000 lao động. Thành phố sẽ tổ chức "Ngày hội sức khoẻ người lao động" cũng tổ chức khám, tầm soát sức khỏe, phân loại, tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau nhiễm Covid-19 cho 500 nữ công nhân tại quận Bình Tân. Chương trình sẽ giảm chi phí thấp nhất cho người lao động, như gói khám bệnh 378.000 đồng có khám chuyên sâu, thử máu, chụp Xquang… Đối với những người lao động bị ảnh hưởng nặng được bố trí nghỉ dưỡng, tập luyện tại Nhà nghỉ Khách sạn Thanh Đa.

Sau lễ khai mạc, LĐLĐ thành phố tiếp tục triển khai Chương trình "Giờ thứ 9" bằng các các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ. Tổ chức hội thi Tuyên truyền viên chủ đề "Công đoàn TP HCM Năng động - Sáng tạo vì người lao động"; triển khai phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động" năm 2022 biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; hội thảo "Các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp"; tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sơ kết giai đoạn 1 Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" và tuyên dương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" cấp thành phố…