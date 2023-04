Sáu doanh nghiệp (DN) ngành gỗ tại KCN Tam Phước (TP Biên Hòa) tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) gồm: Công ty TNHH Sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam, Công ty CP Johnson Wood, Công ty TNHH Voyage Việt Nam, Công ty TNHH Timber Industries, Công ty TNHH Cariyan Wooden Việt Nam và Công ty TNHH Gỗ Lee Fu Việt Nam.



Ngăn ngừa tranh chấp lao động từ gốc

Bản TƯLĐTT nhóm DN ngành gỗ được các bên thống nhất có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động (NLĐ). Cụ thể, hằng năm, DN xét nâng lương cho NLĐ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo thang bảng lương và quy chế nâng lương; với mức lương ít nhất bằng 5% mức lương theo công việc, chức danh.

Công đoàn Công ty TNHH PouSung Việt Nam (KCN Bào Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tặng quà cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Hằng năm, DN tham khảo ý kiến của Công đoàn cơ sở để xét thưởng cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, điều kiện và tiêu chuẩn. Mức thưởng ít nhất là bằng 1 tháng lương theo công việc, chức danh; thông báo cho NLĐ biết chậm nhất 15 ngày trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Chi phí một suất ăn giữa ca ít nhất bằng 16.000 đồng. Các quy định hoặc nội dung TƯLĐTT của DN nếu chưa phù hợp với bản TƯLĐTT nhóm thì phải được thực hiện theo nội dung tương ứng của TƯLĐTT nhóm. Những nội dung mà các DN đang áp dụng cao hơn thì phải giữ nguyên...

Ông Chang Chung Ping, Tổng Giám đốc Công ty CP Johnson Wood, cho rằng điều khiến lãnh đạo công ty cảm thấy tâm đắc nhất khi tham gia ký kết bản TƯLĐTT nhóm là giúp NLĐ an tâm gắn bó lâu dài với nơi làm việc, góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động từ gốc. Qua đó, DN xây dựng được quan hệ lao động ổn định, hài hòa.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tin, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam, TƯLĐTT nhóm đã tạo được sự thống nhất về các nội dung thỏa thuận trong việc chăm lo phúc lợi cho NLĐ, đồng thời tạo sự đoàn kết trong tập thể NLĐ. Qua đó, từng bước giúp DN vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định việc làm cho NLĐ. TƯLĐTT nhóm cũng giúp các công ty xây dựng hình ảnh DN vì NLĐ, từ đó thu hút lao động mới.

Hợp tác cùng có lợi

Từ hiệu quả của TƯLĐTT nhóm ngành gỗ, mới đây, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ tham gia dự án Thí điểm thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc, thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may trên địa bàn huyện Trảng Bom. Mục đích bản ghi nhớ này là nhằm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và hỗ trợ nhau trong sản xuất - kinh doanh.

Nội dung ký kết gồm: Chia sẻ thông tin giữa các DN cùng ngành nghề trên địa bàn; xây dựng quan hệ hài hòa; hạn chế tình trạng biến động lao động; giúp khẳng định vị thế, thương hiệu của các DN trong nhóm; thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách, bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ…

Lãnh đạo Công ty TNHH May Million Win Việt Nam (huyện Trảng Bom) bày tỏ hy vọng các DN tham gia ký kết biên bản ghi nhớ thương lượng tập thể trong ngành dệt may sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc nâng cao phúc lợi để giữ chân NLĐ. Bên cạnh đó, tạo sự gắn kết trong các DN dệt may và đi đến thống nhất những chính sách tốt để thu hút NLĐ, ổn định sản xuất lâu dài.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý cho biết biên bản ghi nhớ nhóm ngành dệt may tại huyện Trảng Bom là cơ sở để tiến tới ký kết bản thỏa ước nhóm chính thức. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ DN phát triển; thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nội dung trong bản ghi nhớ, đạt được yêu cầu mà dự án đề ra.

"Tổ chức Công đoàn Đồng Nai sẽ đồng hành cùng các DN và tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ DN trong việc ổn định tình hình quan hệ lao động" - bà Nguyễn Thị Như Ý khẳng định.

Đến nay, 5 DN trên địa bàn huyện Trảng Bom đã đồng ý tham gia ký kết TƯLĐTT nhóm. Còn tại TP Biên Hòa, 2 DN đã đồng ý tham gia.