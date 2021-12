Sau khi điều trị xong Covid-19, nhiều người dân, trong đó chủ yếu là công nhân lao động (CNLĐ) tại tỉnh Bình Dương liên tục phản ánh về thủ tục nhiêu khê khi đi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.



Hướng dẫn không rõ ràng



Ngày 19-11, anh Phạm Quốc Lập, CN Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, test Covid-19 định kỳ tại công ty trước khi vào làm việc thì phát hiện dương tính, sau đó công ty cấp cho tờ giấy để về trạm y tế của phường khai báo. Tại đây, anh Lập được nhân viên y tế hướng dẫn về tự cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Sau thời gian cách ly, anh Lập quay trở lại trạm y tế phường để nhận quyết định cách ly và hoàn thành cách ly. Sau đó, y tế phường bảo anh Lập cầm 2 tờ giấy này ra phường để xin giấy nghỉ việc hưởng BHXH. Thế nhưng, khi ra đến phường thì một cán bộ ở đây cho biết là không nhận được chỉ đạo nào hết, họ chỉ anh ra ngoài bảng thông báo đọc hướng dẫn rồi tự đi làm, trong khi bảng hướng dẫn cũng chỉ nêu người mắc Covid cần có quyết định cách ly và hoàn thành cách ly.

Công nhân mắc Covid-19 đi nộp giấy tờ để xin nghỉ việc hưởng BHXH tại phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

5 ngày sau, anh Lập lại xin nghỉ phép để ra phường xem có thông báo gì mới chưa và cũng nhận được câu trả lời như trước. "Tôi không hiểu, cái này lỗi do thông tin triển khai từ Sở Y tế xuống hay do trạm y tế không chịu áp dụng. Dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của gia đình tôi khó khăn lắm rồi, số tiền trợ cấp này rất đáng quý, giúp gia đình tôi giải quyết được biết bao nhiêu việc. Tôi vô cùng bức xúc và đã phản ánh lên công đoàn cơ sở để mong được giải quyết sớm", anh Lập nói. Trường hợp của anh Lập là một trong rất nhiều trường hợp người lao động (NLĐ) tại Bình Dương đang gặp phải và chưa thể tháo gỡ.

Bà Nguyễn Hà Bình, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam (KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương) cũng phản ánh hàng trăm CN công ty liên tục phản ánh về việc khó khăn khi đi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Bà Bình cho biết, trước đây, CN mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh chỉ cần giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly sẽ được bảo hiểm thanh toán chế độ nghỉ bệnh, tương đương 75% lương. Tuy nhiên, hiện tại việc bắt buộc CN mắc Covid-19 phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mới được hưởng chế độ khiến nhiều NLĐ lâm vào tình cảnh khó khăn vì nơi cấp, nơi không. Bản thân bà Bình đã trực tiếp lên phường thì cán bộ ở đây nói rằng chỉ cấp từ ngày 24-11 trở về sau (tức là khi có hướng dẫn- PV). Tuy nhiên, có phường vẫn cấp. "CN thắc mắc nhiều quá, cho nên tôi tư vấn họ viết đơn cứu xét, tôi sẽ giúp gửi đơn lên UBND tỉnh. Phải nói rằng, thủ tục quá nhiêu khê, làm NLĐ mất thời gian, công sức", bà Bình bức xúc.

Cần có sự thống nhất

Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ. Theo quy định, đối với các hồ sơ, giấy tờ không đúng theo mẫu quy định do các cơ sở khám, chữa bệnh đã cung cấp cho NLĐ thì điều chỉnh, cấp lại để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, BHXH Bình Dương đã đề nghị các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn những người bị mắc Covid-19 mà chưa được cấp các giấy tờ nghỉ hưởng BHXH theo quy định thì liện hệ với cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, chữa bệnh trước đó để được cấp lại các giấy tờ nghỉ hưởng BHXH theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế để BHXH tỉnh có sơ sở giải quyết BHXH cho NLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, BHXH cũng đã nhận được rất nhiều phản ánh từ một số địa phương, công đoàn cơ sở, chủ yếu là tại TP Dĩ An về việc y tế phường, xã không cấp lại giấy hoàn thành cách ly cho người dân, khiến thủ tục hưởng BHXH của họ chưa thể thực hiện được. Ông Hiểu cho rằng, việc này cần phải có sự thống nhất, không thể chỗ cấp, chỗ không, làm mất thời gian, công sức đi lại của người dân, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Về vấn đề này, ông Phạm Nguyễn Trường Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, TP Dĩ An, thừa nhận có tình trạng người mắc Covid-19, chủ yếu là CNLĐ gặp khó khăn trong việc cấp giấy nghỉ việc để hưởng BHXH. Ông Lộc cho rằng, thời gian vừa qua, phường gặp lúng túng do chưa có sự thống nhất từ trên xuống, phường không biết là mình có được cấp giấy cho người dân hay không. "Khi có sự thống nhất, chúng tôi lập tức cho triển khai ngay và tạo điều kiện nhanh nhất để người dân được hưởng chế độ đầy đủ", ông Lộc nói. Ông Lộc cho biết, tại phường Dĩ An hiện có khoảng 20 ngàn hồ sơ xin được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH, số lượng hồ sơ quá nhiều, trong khi nhân sự lại quá ít, cùng với đó, mỗi ngày điều trị cho khoảng 300 F0 nên bị quá tải.