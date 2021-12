Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là một trong những doanh nghiệp (DN) có số tiền nợ BHXH lớn và kéo dài ở tỉnh Quảng Nam. Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý sai phạm về pháp luật lao động và Luật BHXH của DN nêu trên.



Con gần 2 tuổi vẫn chưa nhận tiền thai sản

Tiếp xúc với chúng tôi, rất nhiều công nhân bức xúc trước hành vi chây ì nợ BHXH của công ty. Do không được DN trích nộp BHXH, BHYT nên họ bị triệt tiêu quyền thụ hưởng suốt một thời gian dài.

Công nhân Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nhiều lần tập trung tại trụ sở của doanh nghiệp để đòi quyền lợi. Ảnh: THU MAI

Gắn bó với công ty hơn 5 năm, chị Ngô Thị Anh (thị xã Điện Bàn) tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo yêu cầu của công ty. Đến năm 2020, chị sinh con, được nghỉ việc ở nhà theo quy định. Khi quay trở lại làm việc cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị làm đơn xin nghỉ việc theo đúng quy định để ở nhà chăm con. Tuy nhiên, từ khi nghỉ việc đến nay, chị vẫn chưa được chốt sổ BHXH và giải quyết trợ cấp thai sản. "Khi tôi liên hệ yêu cầu giải quyết thì công ty cứ hẹn rồi lờ đi, đến nay con đã gần 2 tuổi mà tôi vẫn chưa nhận được trợ cấp thai sản. Tôi rất bức xúc mà không biết kêu ai" - chị Anh thất vọng.

Không riêng chị Anh, rất nhiều người lao động (NLĐ) khác tại công ty cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ròng rã gần 1 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ thị xã Điện Bàn) nhiều lần gác lại công việc gia đình, đến tận công ty để mong được chốt sổ BHXH và nhận tiền thai sản nhưng lần nào cũng nhận lấy sự bực bội ra về. "Tháng 6-2021, tôi cùng một số đồng nghiệp tập trung tại công ty yêu cầu lãnh đạo chốt và trả sổ BHXH để giải quyết các chế độ liên quan nhưng ban giám đốc né tránh. Trước đây, mỗi khi trả lương, công ty đều trừ tiền bảo hiểm của tôi nhưng lại không đóng bảo hiểm, vậy thì số tiền đó đã đi đâu? Chúng tôi làm việc và cống hiến tại công ty trong nhiều năm liền, không ngờ có lúc phải khốn khổ như thế này" - chị Thúy bức xúc.

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu Kinh tế và KCN tỉnh Quảng Nam, cho biết thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều đơn thư của NLĐ tại công ty liên quan đến việc nợ BHXH và tiền thai sản. Các cơ quan chức năng tỉnh đã nhiều lần làm việc, yêu cầu DN giải quyết các chế độ cho NLĐ. Sau mỗi buổi làm việc, đại diện công ty thường hứa hẹn mà không thực hiện. "Rất nhiều công nhân đã nghỉ việc thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa được chốt sổ, nhiều trường hợp đã sinh con trên 12 tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết chế độ thai sản khiến họ rất bức xúc. Chúng tôi mong muốn UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm chỉ đạo để các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết quyền lợi chính đáng cho NLĐ" - ông Vĩnh tâm tư.

Bất hợp tác

Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 hiện có hơn 360 lao động đang làm việc. Thời gian qua, dù đã được các cơ quan chức năng đến kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần nhưng DN đã không trích nộp BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp và khoản nợ này ngày càng tăng. Năm 2013, đoàn thanh tra liên ngành do Sở LĐ-TB-XH chủ trì đã thanh tra tại DN này, yêu cầu chuyển trả cho cơ quan BHXH số tiền nợ BHXH tại thời điểm thanh tra hơn 5,91 tỉ đồng. Tuy vậy, DN này không thực hiện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2019, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đã thanh tra về việc thực hiện chính sách BHXH tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 và phát hiện DN nợ hơn 8 tỉ đồng (tính đến tháng 3-2019). Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành quyết định xử phạt 150 triệu đồng, yêu cầu phải khắc phục nợ BHXH nhưng công ty vẫn không chấp hành. Hiện số nợ BHXH của công ty đã lên đến hơn 14 tỉ đồng. Liên quan đến giải quyết đơn khiếu nại của NLĐ, mới đây, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam, đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý vi phạm về pháp luật lao động, Luật BHXH đối với công ty này. Theo văn bản, thời gian qua, Sở LĐ-TB-XH đã tiếp nhận rất nhiều đơn khiếu nại của NLĐ đối với công ty. Đặc biệt, vào ngày 20-7-2020 và 3-6-2021, hàng chục lao động đã tập trung tại trụ sở DN, yêu cầu được chốt và trả sổ BHXH để giải quyết các chế độ có liên quan. Tuy nhiên, người đại diện công ty không có mặt tại DN và cũng tắt luôn điện thoại. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam không thể liên lạc được để yêu cầu DN giải quyết kiến nghị của NLĐ.

Sở LĐ-TB-XH và BHXH tỉnh Quảng Nam đã rất nhiều văn bản gửi Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 và Công ty CP May Minh Hoàng (là chủ sở hữu của Công ty TNHH May Minh Hoàng 2; quận Gò Vấp, TP HCM) yêu cầu khắc phục nợ BHXH và chốt sổ BHXH cho những NLĐ đã nghỉ việc tại DN. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 chỉ mới truy nộp hơn 3,79 tỉ đồng, chủ yếu là tiền BHXH phát sinh hằng tháng. Cơ quan BHXH tỉnh đã cân đối giữa số tiền nợ BHXH và số tiền công ty truy nộp để xác nhận, trả sổ BHXH cho 37 NLĐ. Đến nay vẫn còn 126 lao động chưa được chốt sổ BHXH.