Là một tỉnh phát triển công nghiệp với hơn 1/2 dân số là lao động nhập cư, Bình Dương từ nhiều năm trước đã quan tâm phát triển mô hình nhà ở xã hội (NƠXH) bán cho người lao động (NLĐ). Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã thu hút, kêu gọi đầu tư khoảng 2 triệu m2 sàn NƠXH; giai đoạn 2021-2025, sẽ có thêm 4,2 triệu m2 sàn, tương đương 100.000 căn NƠXH cho NLĐ được đầu tư xây dựng.



Mong an cư lạc nghiệp

Anh Nguyễn Văn Phương, công nhân (CN) KCN Việt Nam - Singapore II tại TP Thủ Dầu Một, cho biết vợ chồng anh lấy nhau đã hơn 10 năm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên mãi chưa chạm tới giấc mơ "an cư lạc nghiệp". Cuộc sống ở trọ nay đây mai đó, vì thế việc học tập của con cái cũng đảo lộn theo. Mơ ước lớn nhất của gia đình anh là địa phương xây những căn NƠXH giá rẻ để NLĐ dễ tiếp cận. "Với giá nhà đất trên thị trường hiện nay, vợ chồng chúng tôi xác định sẽ không bao giờ có thể an cư" - anh Phương nói.

Một khu nhà ở xã hội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp) xây dựng tại TP Thủ Dầu Một

Chị Nguyễn Thị Nhiên, CN ở KCN Sóng Thần 1 (TP Dĩ An) kể, từ đầu năm đến nay gia đình chị chuyển trọ 2 lần do phòng trọ cũ quá ồn ào, trong khi con trai của chị bắt đầu vào lớp 1, cần không gian yên tĩnh để học tập. Lần chuyển trọ gần nhất là do chủ nhà tăng giá thuê trong khi thu nhập của chị mấy tháng qua rất bấp bênh vì công việc không ổn định. "Tôi đã nghe nhiều về NƠXH của Bình Dương nhưng đến giờ vẫn chưa tiếp cận được. Hy vọng thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên cho CN mua NƠXH theo hình thức trả góp với lãi suất ưu đãi" - chị Nhiên bày tỏ.

TP Dĩ An là địa phương đông dân nhất tỉnh Bình Dương, khoảng 500.000 người, trong đó 60% là dân nhập cư. Vì quỹ đất chật hẹp, nhiều năm qua, TP Dĩ An loay hoay đi tìm lời giải "bài toán" nhà ở cho NLĐ. Trong một nỗ lực đáng ghi nhận, hiện TP Dĩ An đã bố trí được 3 quỹ đất để mời gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư xây NƠXH, trong đó một dự án đã được khởi công tại phường Tân Đông Hiệp do Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư. Dự án này gồm 1 tòa nhà 30 tầng với gần 1.000 căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ có diện tích từ 30-64 m2. Dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2023 với không gian xanh, hồ bơi... Giá bán căn hộ đang được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thẩm định, phê duyệt.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư

Mới đây, tại phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương đã khởi công dự án đầu tư xây dựng khu NƠXH An Sinh do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 2,7 ha với 6 khối nhà cao 12 tầng, 978 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 83.000 m2. Tại thị xã Bến Cát, Tập đoàn Kim Oanh cũng đã mở bán 270 căn NƠXH vào đầu tháng 10 vừa qua.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn tới đây, việc phát triển NƠXH tại Bình Dương sẽ có sự tham gia nhiều hơn của khối DN bất động sản tư nhân. Nhiều khu nhà ở giá rẻ quy mô lớn sẽ tiếp tục được xây dựng để tạo không gian sống tốt hơn cho lao động ngoại tỉnh. Theo ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, trước mắt, tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn một số DN có quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết, phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển NƠXH, có nhu cầu đầu tư phát triển NƠXH, nhà ở CN để chấp thuận cho đầu tư thí điểm.

"Tỉnh cũng khích lệ các thành phần kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động hợp pháp để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, có cơ chế quy định các ưu đãi cho chủ đầu tư thực hiện dự án NƠXH" - ông Dũng cho biết. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông tin là sở đang cố gắng từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thẩm định cấp phép... để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư khi tiếp cận, tham gia phát triển NƠXH.

Nhằm giúp NLĐ an cư, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị trung ương bổ sung kịp thời ngân sách cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho các đối tượng chính sách vay mua, thuê, thuê mua NƠXH với lãi suất ưu đãi; đồng thời, xem xét nâng thời gian cho vay từ 20 năm trở lên, chính sách vay thông thoáng về thủ tục, lãi suất, thời gian vay giúp các đối tượng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay để mua, thuê NƠXH.