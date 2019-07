CÔNG TY TNHH IVORY Việt Nam: 1.600 công nhân đã trở lại làm việc

23/07/2019 00:43

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trịnh Ngọc Quang, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hậu Lộc, cho biết hư hỏng nặng nhất là xưởng 2, ước tính vụ giông lốc gây ra thiệt hại nhiều tỉ đồng, để khắc phục hoàn toàn sự cố phải mất cả tuần.



Nhà xưởng Công ty TNHH Ivory Việt Nam bị giông lốc làm hư hỏng tối 19-7

Trong sáng 22-7, CN xưởng 1 đã vào làm việc bình thường, còn xưởng 2 do vẫn chưa khắc phục xong sự cố nên nhiều CN lo sợ không vào làm. Tuy nhiên, khi được công ty tuyên truyền và cam kết bảo đảm an toàn nên đầu giờ chiều cùng ngày, khoảng 1.000 CN đã trở lại làm việc. "Hiện CN đang yêu cầu công ty trả đủ lương cho những ngày nghỉ việc do giông lốc và chúng tôi đang liên hệ với lãnh đạo doanh nghiệp sớm làm rõ việc này" - ông Quang nói.

LĐLĐ huyện Hậu Lộc cũng cho biết ngay sau khi sự cố giông lốc xảy ra, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã nhanh chóng có mặt tại công ty, động viên CN yên tâm, cùng nhau khắc phục sự cố. Đồng thời, phối hợp cùng công an, công ty bảo đảm an toàn, an ninh hàng hóa nên không xảy ra sự việc nào đáng tiếc.





Tin-ảnh: T.Tuấn