Báo cáo tại hội nghị Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết đến 30-6, 5 TP hiện 3có gần 35.200 Công đoàn (CĐ) cơ sở với gần 2,5 triệu đoàn viên. Đến cuối tháng 6-2020, trên địa bàn 4 TP xảy ra 13 vụ ngừng việc tập thể. Nguyên nhân chủ yếu người lao động (NLĐ) chưa đồng tình với cơ chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp (DN), đặc biệt vào dịp Tết, DN chậm lương, thưởng, chi trả không hợp lý.



Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM phát biểu tại hội nghị

Mặc khác, do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến sản xuất bị đình trệ, DN yêu cầu NLĐ tiết giảm một phần lương để đồng hành cùng DN nên đã xảy ra ngừng việc đòi quyền lợi. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 5 TP có gần 20.300 DN giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số lao động bị mất việc, ngừng làm việc là hơn 397.000 người.

Các cấp CĐ ở 5 TP đã có nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ. LĐLĐ Cần Thơ ký kết với các đối tác cung cấp 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng, trên 6.000 sản phẩm gel và dung dịch rửa tay diệt khuẩn với giá ưu đãi giảm từ 30% - 40% so với giá thị trường, cung cấp 31.000 phiếu giảm giá 200.000 đồng/phiếu cho gói combo (gạo, dầu ăn, nước mắm…) cho NLĐ.

Các CĐ tại Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gần 62.000 CNVC-LĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. LĐLĐ TP Hải Phòng vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê từ 30% - 40% hơn 810 phòng trọ cho gần 3.350 công nhân - lao động; vận động tặng gần 92 tấn gạo, trên 530 thùng mì, 300 lít dầu ăn cho công nhân - lao động khó khăn. LĐLĐ TP Đà Nẵng trao gần 2.70 suất quà cho các giáo viên các trường mầm non tư thục, đoàn viên, NLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với trị giá gần 2,3 tỉ đồng. Vận động các đơn vị,DN có CĐ cơ sở chi cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe NLĐ gần 2 tỉ đồng.

Cán bộ Công đoàn 5 TP trực thuộc Trung ương tham gia hội nghị

 Các cấp CĐ của TP HCM đã chăm lo trên 18.000 đoàn viên, NLĐ số tiền trên 21,6 tỉ đồng, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê hơn 57.600 phòng trọ và miễn phí 200 phòng trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất. Tổ chức tài chính vị mô CEP thông qua chương trình "CEP chia sẻ yêu thương" đồng hành cùng công nhân - lao động nghèo vượt khó trong dịch Covid-19 với tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình là 6,5 tỉ đồng…

Hội nghị cũng đề ra 10 nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục nghiên cứu tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh Ccovid-19 và trong dịp Tết Tân Sửu. Tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, chú trọng thực hiện tốt chủ đề công tác năm "Năm nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở"...