Trước tình hình dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN), các cấp Công đoàn (CĐ) TP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNVC-LĐ với tổng kinh phí trên 22 tỉ đồng; có 5.846 CĐ cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động áp dụng nhiều biện pháp nhằm ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho NLĐ.

Ngoài ra, các cấp CĐ TP còn đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ NLĐ khó khăn, bị mất - thiếu việc làm về các thủ tục để được hưởng trợ cấp từ Chính phủ cũng như theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp CĐ TP đã bàn giao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 8 Mái ấm CĐ (từ 20 - 30 triệu đồng/mái ấm) cho đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở.



Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: DIỆU THẢO

* CĐ Xây dựng Việt Nam cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn ngành có 10 DN phải dừng hoạt động và 69 DN thu hẹp sản xuất. Việc các DN rơi vào tình trạng khó khăn khiến 9.739 NLĐ bị ảnh hưởng, trong đó có 1.010 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, hơn 8.300 người bị ngừng việc hoặc làm việc luân phiên.

Đến thời điểm này, toàn ngành đã có 217 NLĐ khó khăn được nhận hỗ trợ tổng số tiền hơn 390 triệu đồng từ gói an sinh 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. San sẻ khó khăn với NLĐ, CĐ Xây dựng Việt Nam đã thăm hỏi, hỗ trợ 2.216 đoàn viên gặp khó khăn với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, một số CĐ cấp trên cơ sở đã hỗ trợ cho 382 đoàn viên với số tiền 172,4 triệu đồng.

Đoàn viên - lao động Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam mua bảo hiểm xe máy với giá ưu đãi. Ảnh: VĂN TIẾN

* CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam vừa ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" với Công ty CP Sữa Hà Lan và Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An. Theo nội dung ký kết, Công ty CP Sữa Hà Lan cung cấp sản phẩm sữa bột cho đoàn viên - lao động trong Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với giá ưu đãi. Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An hỗ trợ giá cho đoàn viên - lao động khi mua bảo hiểm môtô, xe máy kèm người ngồi trên xe với mức phí ưu đãi 40.000 đồng/năm.