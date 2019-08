Sáng 15-8, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với LĐLĐ TP Hải Phòng và CĐ Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam sau vụ việc về việc giám đốc công ty này bỏ đi không rõ lý do, khiến 2.500 người lao động (NLĐ) lo lắng, bức xúc.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam

Báo cáo với đoàn công tác, LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam hiện còn nợ công nhân khoảng 30 tỉ đồng tiền lương và nợ ngân hàng trên 149 tỉ đồng. Công ty cũng mới đóng BHXH cho NLĐ đến hết tháng 4-2019 và nợ BHXH từ tháng 5 đến nay với số tiền hơn 9,5 tỉ đồng và cũng chưa giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ việc… cho khoảng 300 công nhân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ liên lạc với Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc và Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Hải Phòng; giao UBND quận Kiến An chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tải sản công ty theo quy định; giao LĐLĐ TP tham mưu các biện pháp cụ thể, đúng quy định để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.



Hiện, công ty "mẹ" của Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam vẫn tỏ rõ thiện chí và khả năng thanh toán các khoản nợ như công ty có một lô hàng chưa xuất trị giá khoảng 25 tỉ đồng; phía công ty "mẹ" tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng chuyển vào ngân hàng 165.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng Việt Nam… Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho rằng, phải chuẩn bị các phương án trong tình huống xấu nhất như trường hợp Tổng công ty phía Đài Loan tuyên bố phá sản. Ông Hải đề nghị, trong quá trình làm việc, phải tìm cách trao đổi để giải quyết các vấn đề, vướng mắc với đại diện pháp lý của công ty nhằm giảm thiểu các thiệt hại, từ đó sớm ổn định, bảo đảm giải quyết tốt quyền lợi cho người lao động".