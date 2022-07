Cùng với việc vận động lao động tự do gia nhập nghiệp đoàn (NĐ), thời gian qua, các cấp Công đoàn còn huy động nhiều nguồn lực khác nhau để chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng này. Chương trình tặng sổ BHXH tự nguyện cho đoàn viên NĐ có hoàn cảnh khó khăn do LĐLĐ TP HCM và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM phối hợp tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu lo an sinh lâu dài cho họ. Mỗi đoàn viên sẽ được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện trong 12 tháng (trên mức lương 1,5 triệu đồng/tháng). Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 2,2 tỉ đồng.



An tâm trên đường mưu sinh

Dự lễ trao tặng sổ BHXH tự nguyện mới đây, chị Đỗ Thị Hải Yến - đoàn viên NĐ Giúp việc gia đình quận Tân Phú - rất vui.

Vợ chồng chị Yến đều là người khuyết tật nên gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm một công việc ổn định. Hơn 10 năm qua, chị nhận làm việc nhà cho các gia đình theo giờ để tiện chăm sóc bố mẹ chồng hơn 90 tuổi và đưa đón 2 con nhỏ đi học. Mỗi tuần, chị làm 3 buổi, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chồng chị bị khuyết tật nặng, chỉ làm được những việc lặt vặt. "Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai khiến tôi rất lo lắng, nhất là khi về già không còn khả năng lao động nên rất muốn tham gia BHXH tự nguyện. Song, khoản đóng hằng tháng lại vượt quá khả năng của gia đình. Được chương trình hỗ trợ, tôi rất cảm động" - chị Yến bộc bạch.

Đó cũng là suy nghĩ của ông Võ Anh Dũng, Chủ tịch NĐ Xe ôm phường Tân Định (quận 1, TP HCM), khi nhận được sổ BHXH tự nguyện. Ông cho biết khoảng 100 đoàn viên trong NĐ đều có hoàn cảnh khó khăn. Ngày trước, nếu siêng năng, mỗi người cũng kiếm được 100.000 - 200.000 đồng/ngày. Nay khách giảm sút do dịch bệnh cộng với việc xe ôm công nghệ phát triển mạnh nên mỗi ngày chỉ kiếm được 50.000 đồng.

Biết đến chính sách BHXH tự nguyện và rất muốn tham gia nhưng rất ít người đủ khả năng. "Được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện và tặng thẻ BHYT, anh em rất phấn khởi. Mong chương trình tiếp tục duy trì để tất cả đoàn viên NĐ được thụ hưởng chính sách chăm lo thiết thực này" - ông Dũng nói.

Ông Mai Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM - tặng quà cho giáo viên mầm non tư thục có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MAI CHI

Ổn định việc làm, thu nhập

Song song với các hoạt động tặng quà, sổ tiết kiệm, sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT, bảo hiểm tai nạn, thời gian qua, các cấp Công đoàn TP HCM còn đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm để cải thiện cuộc sống của đoàn viên.

Mới đây, LĐLĐ quận Bình Thạnh đã phối hợp với Hội LHPN quận tổ chức lớp đào tạo kỹ năng miễn phí cho gần 50 đoàn viên giúp việc nhà. Khóa học 3 tháng giúp người lao động (NLĐ) hiểu biết thêm về pháp luật lao động và các kỹ năng cần thiết như sử dụng thiết bị, vật dụng trong gia đình; xây dựng thực đơn hợp lý; chăm sóc trẻ nhỏ và người già; giao tiếp với gia chủ… Hoàn tất khóa học, NLĐ sẽ được cấp chứng chỉ để từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

Bên cạnh đó, NĐ giúp việc nhà cũng lập nhóm trên Zalo để đoàn viên trao đổi, giới thiệu công việc và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, chia sẻ: "Lao động ở khu vực phi kết cấu vốn chịu nhiều thiệt thòi, do vậy việc hỗ trợ cho đối tượng này là cần thiết. Sắp tới, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng và thi tay nghề cho đoàn viên NĐ sửa xe máy".

Để hỗ trợ cho gần 500 đoàn viên ở 9 NĐ, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, LĐLĐ quận Bình Tân đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để cải thiện phúc lợi cho NLĐ. Một trong những giải pháp mang lại lợi ích thiết thực nhất cho NLĐ chính là việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động nhóm với 5 nhóm lớp mầm non tư thục. Từ việc ký thỏa ước, không chỉ được bảo đảm về lương, thưởng, các chế độ phúc lợi cao hơn luật, NLĐ còn được chủ nhóm lớp giao kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

Chị Kiều Thị Như Nga, giáo viên nhóm lớp mẫu giáo Bút Chì Màu, cho hay khi ký thỏa ước lao động, chủ nhóm lớp đã bổ sung nhiều điều khoản mới có lợi cho NLĐ như: lao động nữ được hỗ trợ từ 30.000 - 50.000 đồng/tháng; tăng thêm ngày nghỉ hằng năm, ngày nghỉ việc riêng; giáo viên được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Để các đoàn viên NĐ giáo viên mầm non tư thục có dịp giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, LĐLĐ quận phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua 3 tổ chức hội thi tay nghề. Đối với đoàn viên các NĐ xe ôm công nghệ, truyền thống, hằng tháng LĐLĐ quận tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ. Tại đây đoàn viên được tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn, các kỹ năng phòng vệ khi làm việc…

Thông qua chương trình chăm lo có định hướng của tổ chức Công đoàn thành phố, đoàn viên các NĐ sẽ hiểu hơn về chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Qua đó, NLĐ cũng tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn". Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-7