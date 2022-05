Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà áp dụng cho người lao động (NLĐ) có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là DN) có đăng ký kinh doanh trên địa bàn gồm 2 đối tượng.



Bảo đảm đúng đối tượng

Đối tượng thứ nhất là NLĐ đang làm việc trong các DN sẽ được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng. NLĐ cần đáp ứng đủ các điều kiện: ở thuê, ở trọ từ ngày 1-2 đến 30-6-2022; có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022; đang tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp NLĐ không thuộc diện tham gia BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách đề nghị.

Đối tượng thứ 2 là NLĐ quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng. Theo đó, NLĐ đang làm việc trong DN có đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến 30-6-2022; có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện từ ngày 1-4 đến 30-6-2022, trừ HĐLĐ giao kết tiếp nối đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia BHXH bắt buộc. Nếu NLĐ không thuộc diện tham gia BHXH, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết HĐLĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm được lập danh sách.

Công nhân ở trọ đang trông chờ vào tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08 của Chính phủ Ảnh: HỒNG ĐÀO

"NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và gửi DN. Trên cơ sở đó, DN tổng hợp danh sách và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày. Nếu có ý kiến phản ánh, trong vòng 2 ngày làm việc, DN phải xác minh để bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định" - ông Nguyễn Văm Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM, cho hay.

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, tỉnh Khánh Hòa có 3 khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế đủ điều kiện để triển khai hỗ trợ cho NLĐ là Khu Kinh tế Vân Phong (huyện Vạn Ninh), KCN Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) và KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm). Tổng số lao động đang làm việc tại 3 KCN, khu kinh tế trên địa bàn là hơn 30.000 lao động. Qua khảo sát của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa, số lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn ít do lao động tại tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là lao động người địa phương nên nhu cầu thuê nhà ở trọ để đi làm không cao. Trong tổng số hơn 30.000 lao động ở các KCN, khu kinh tế, chỉ khoảng 10% lao động đang phải thuê nhà ở. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa, có 3 điểm NLĐ cần lưu ý khi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà là điều kiện về thời gian thuê nhà, thuê nhà phải có hợp đồng thuê và lao động thụ hưởng phải có ký kết HĐLĐ.

Còn nhiều băn khoăn

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu NLĐ đang làm việc tại các DN, KCN. Trong đó có khoảng 500.000 người đang ở trọ tại các khu nhà trọ. Hiện Sở LĐ-TB-XH tỉnh đang phối hợp với các địa phương, DN rà soát hồ sơ để thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Kinh phí hỗ trợ sẽ được UBND tỉnh chuyển cho địa phương để chuyển đến DN chủ động chi trả cho NLĐ.

Còn tại tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh, cho biết sở đang triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện về hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, nguyên tắc là bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Để giải quyết hồ sơ nhanh, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trên địa bàn. "Trong tuần này, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị để hướng dẫn các ngành liên quan và các địa phương thực hiện. Hiện công văn hướng dẫn và các văn bản, biểu mẫu liên quan đã được đăng tải trên cổng thông tin của sở để các đơn vị theo dõi và thực hiện hồ sơ" - ông Tuyên nói.

Tại TP Hà Nội, Sở LĐ-TB-XH cũng đã hướng dẫn phòng LĐ-TB-XH các quận, huyện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ nhanh chóng, kịp thời theo Quyết định 1426 của UBND TP Hà Nội. Các phòng LĐ-TB-XH đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập tổ thẩm định và trình lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã ký ban hành. Bà Đỗ Minh Loan, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận Hà Đông, cho biết trong quá trình nghiên cứu Quyết định 08 và Quyết định 1426, các DN băn khoăn với quy định NLĐ chỉ cần điền các thông tin vào bản đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo mẫu số 01) và có xác nhận của chủ cơ sở cho thuê trọ. Hay trường hợp NLĐ làm việc ở DN quận này nhưng thuê trọ ở nơi khác, sẽ dẫn đến khó xác minh. Do đó, bà Loan đề nghị công an quận chỉ đạo công an các phường rà soát và lập danh sách những chủ nhà có phòng trọ và những NLĐ thuê.

"Tổ thẩm định sẽ căn cứ danh sách và hồ sơ người sử dụng lao động gửi đến để xem xét phê duyệt. Đối với những trường hợp NLĐ hay chủ nhà trọ không đúng với danh sách thì công an kiểm tra lại" - bà Loan đề nghị.