Duy trì việc làm bền vững



"Phần lớn những trường hợp rút BHXH một lần là do mất việc làm. Còn khi vẫn có công ăn, việc làm, không ai nhận BHXH một lần. Do đó, giải pháp căn cơ để hạn chế tình trạng rút BHXH một lần là phải có giải pháp duy trì việc làm bền vững, chất lượng việc làm là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cần có những chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người lao động lúc khó khăn... Còn giảm 50%, khó ngăn được làn sóng người lao động rút bảo hiểm một lần"

Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt Nam Lê Đình Quảng