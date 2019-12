Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết dự kiến cuối năm 2019 và đầu năm 2020, công ty thiếu khoảng 4.000 lao động, rải đều ở tất cả các khâu sản xuất. Xu hướng thiếu hụt lao động tại công ty năm sau luôn cao hơn năm trước khiến doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn.



Loay hoay tìm công nhân

Để có đủ nguồn lao động cho sản xuất và bảo đảm việc hoàn thành đơn hàng cho đối tác, Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam đã có nhiều chính sách để thu hút lao động.

Điển hình là việc công ty khuyến khích người lao động (NLĐ) đang làm việc tại DN nếu giới thiệu được một người vào làm việc sẽ được thưởng một khoản tiền. Tuy nhiên, số lượng lao động tuyển vào vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng cao của DN và bù đắp vào số lượng lao động đã nghỉ việc. Theo ông Nghiệp, nguyên nhân khiến Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam cũng như các DN khác thiếu hụt lao động là do mặt bằng lương tối thiểu hiện nay giữa TP HCM và các vùng chênh lệch nhau không nhiều. Trong khi đó, hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước đều có KCN và số đông NLĐ muốn ở lại quê nhà làm việc, thay vì phải mất thời gian đi lại, chưa kể tốn kém chi phí sinh hoạt nếu lên TP làm việc. Tốc độ phát triển các KCN ở các tỉnh lân cận TP khá cao cũng dẫn đến nguồn lao động cung ứng không đủ. Đó là chưa nói đến việc hằng năm, Việt Nam đưa một số lượng lao động đi xuất khẩu tại các nước khác cũng rất lớn. Nhiều lao động đang làm việc tại các DN đã bỏ về đi xuất khẩu lao động vì thu nhập cao hơn, môi trường làm việc tốt hơn.

Lao động phổ thông khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh Ảnh: HỒNG ĐÀO

Đại diện Công ty CP Kinh doanh thủy sản Sài Gòn cho biết hiện đơn vị cũng đang thiếu lao động trầm trọng và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất - kinh doanh của DN. Dự báo nguồn lao động sẽ giảm từ 3% đến 5% trong thời gian tới và lên đến 10% vào đầu năm 2020, công ty đã triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết thiết thực để giữ chân NLĐ. Chẳng hạn, nếu NLĐ làm hết quý I sẽ được thưởng từ 1 đến 2 tháng lương cơ bản… Chưa dừng lại đó, công ty cũng thuê lại lao động của bên thứ ba để giải quyết đơn hàng vào các thời điểm cần thiết. Công ty còn cho người tìm về các tỉnh, thành như Long An, Bến Tre, Trà Vinh để tuyển lao động nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Công nhân bỏ phố về quê

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn TP từ nay đến cuối năm tăng cao, trong đó lao động phổ thông chiếm 40%. Còn theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên (YES Center) thì cuối năm 2019 và đầu năm 2020 sẽ có hơn 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng từ các DN do thiếu hụt lao động. Các lĩnh vực chủ yếu tập trung vào lao động phổ thông, nhân viên kinh doanh, bán hàng, nhân viên kỹ thuật...

Để hỗ trợ các DN tuyển dụng lao động, YES Center đã liên tục tổ chức nhiều "Ngày hội tuyển dụng, việc làm". Từ đầu quý IV/2019 đến nay, YES Center đã hỗ trợ các DN tuyển dụng gần 3.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc YES Center, con số trên chỉ như muối bỏ bể bởi nhu cầu các DN rất lớn. Trong khi đó, phần lớn lao động ngoại tỉnh lại có xu hướng "bỏ phố về quê" và điều này khiến tình trạng khan hiếm lao động càng thêm trầm trọng.