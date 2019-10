Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần tuyển số lượng lao động lớn để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động ở thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều DN "mời chào" người lao động (NLĐ) bằng chính sách ưu đãi hấp dẫn, song vẫn không thể tuyển đủ số lao động mong muốn.



Đãi ngộ hấp dẫn vẫn tuyển không được

Công ty TNHH Thời trang G&G Việt Nam (KCN Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cần tuyển hơn 2.000 lao động phổ thông và lao động có tay nghề ở các vị trí: thợ may, thợ cắt, công nhân (CN) may mẫu, CN kỹ thuật... Yêu cầu về trình độ của những vị trí cần tuyển dụng không cao, thậm chí với những người chưa biết may sẽ được công ty đào tạo trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, đã nhiều ngày đăng tuyển nhưng số người đến xin việc làm rất hạn chế.

Người lao động đến tìm việc tại một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lao động

Tương tự, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 5; huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đang cần tuyển một lượng lớn lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn về bảo trì, cơ điện tử với mức lương khởi điểm từ 5,5 triệu đồng/tháng trở lên cùng nhiều chính sách ưu đãi như trợ cấp đi lại, hỗ trợ tay nghề. Ông Nguyễn Viết Thành, cán bộ phòng nhân sự Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, cho biết suốt nhiều tháng qua, công ty liên tục đăng tuyển dụng trên nhiều kênh thông tin như bảng tin nội bộ của công ty, trên mạng xã hội, tờ rơi, băng rôn, tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm nhưng vẫn chưa tuyển đủ số lao động cần.

Tình trạng lao động khan hiếm đến nỗi có những công ty như Công ty TNHH Soltec Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 3; huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khuyến khích CN trong công ty giới thiệu bạn bè, người thân có tay nghề về cơ khí vào làm việc tại công ty. Nếu ai giới thiệu được 1 công nhân cơ khí vào làm sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Mặc dù những lời mời chào của các DN khá hấp dẫn, nhưng theo nhiều cán bộ nhân sự của các DN, chưa có khi nào việc tuyển dụng lao động lại khó khăn như lúc này. Các DN đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động để phục vụ nhu cầu sản xuất, nhất là khi chỉ còn vài tháng nữa, các đơn hàng Tết sẽ về dồn dập.

Bài toán không có lời giải

Tình hình biến động lao động đang ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất và định hướng phát triển của nhiều DN. Có nhiều DN sau khi tuyển dụng bằng nhiều kênh không hiệu quả đã phải nhờ đến các công ty cung ứng dịch vụ lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ nhân sự Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ lao động Tân Thịnh Vượng (phường An Bình, TP Biên Hòa), cho biết hiện có 60 DN trong tỉnh đăng ký tuyển dụng lao động với số lượng từ 200 đến 3.000 lao động/DN. Trong đó, nhu cầu lao động phổ thông vẫn chiếm số lượng lớn với 80%. Những ngành có nhu cầu lao động lớn là dệt may, giày da, sản xuất gỗ, điện tử. Cho rằng các DN cần phải tính toán lâu dài đến việc giữ chân lao động, ông Vũ Hoàng Sơn, Phó Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai), lưu ý các DN nên có kế hoạch tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm để chủ động trong việc tuyển dụng. Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình lao động sẽ tiếp tục khan hiếm và việc tuyển dụng của các DN sẽ gặp không ít khó khăn.

Để tháo gỡ cho các DN, theo bà Trần Thị Thùy Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai (gọi tắt Trung tâm), hằng tháng, Trung tâm tổ chức 2 sàn giao dịch việc làm vào ngày 10 và 25. Trung tâm cũng hỗ trợ miễn phí đăng thông tin tuyển dụng trên trang thông tin điện tử và các băng-rôn tuyển dụng của DN tại Trung tâm. "Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, Trung tâm cũng tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động tại những địa phương có nhiều DN trú đóng như các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom" - bà Trâm chia sẻ.

Tại hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai mới đây, nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở lo ngại tình trạng khan hiếm lao động đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN. Đáng lưu ý là có những DN chỉ tuyển mới được số lao động bằng hoặc thấp hơn số lao động nghỉ việc. Ghi nhận phản ánh của CĐ cấp trên cơ sở, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, lưu ý: "Các CĐ cơ sở cần lưu ý, phân tích xem số lượng đoàn viên CĐ giảm trong thời gian vừa qua có thực sự do dịch chuyển lao động không hay còn vì những lý do gì khác. Ngoài ra, CĐ cơ sở cần tham mưu, đề xuất, phối hợp với chủ DN tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống, phúc lợi cho NLĐ. Có như vậy mới bảo đảm NLĐ an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN".