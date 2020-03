Từ sau Tết, dù hoạt động sản xuất diễn ra bình thường, song tập thể lao động tại Công ty TNHH Domex Việt Nam (KCX Linh Trung I; quận Thủ Đức, TP HCM) vẫn không khỏi lo lắng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trước thông tin nhiều doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, họ càng thêm tâm tư về tương lai việc làm và thu nhập của mình.



Cởi mở, chân tình

Hiểu được lo lắng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH Domex Việt Nam đã yêu cầu tổ chức đối thoại đột xuất với ban giám đốc để trao đổi thông tin cụ thể về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đề xuất hợp lý này của CĐ cơ sở nhanh chóng được ban giám đốc chấp thuận.

Người lao động và ban giám đốc HTX Mây tre lá Ba Nhất luôn đồng hành trước những khó khăn

Buổi đối thoại cuối tháng 2 vừa qua diễn ra trong không khí hết sức cởi mở, chân tình. Thắc mắc của số đông NLĐ tập trung vào vấn đề khá nóng, đó là đơn hàng và nguyên liệu sản xuất của DN có có ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian tới hay không? Phản hồi ý kiến của NLĐ, đại diện ban giám đốc khẳng định chắc nịch vẫn bảo đảm đủ nguyên liệu sản xuất và đơn hàng, do vậy NLĐ cứ an tâm làm việc, thu nhập và các chế độ chính sách cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhận được hồi âm tích cực từ ban giám đốc, tập thể NLĐ hết sức phấn khởi. Theo ông Nguyễn Văn Phê, Chủ tịch CĐ công ty, thắc mắc của NLĐ là hợp lý bởi hiện nay rất nhiều DN đang phải sản xuất cầm cự do thiếu nguyên liệu sản xuất và đơn hàng khan hiếm. "Sau khi đối thoại, NLĐ rất an tâm về tình hình sản xuất của DN; đồng thời tuân thủ nghiêm túc công tác phòng dịch từ việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên đến do thân nhiệt hằng ngày..." - ông Phê cho hay.

Tương tự, tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thái Anh (quận 10, TP HCM) từ khi dịch bệnh bùng phát, ban giám đốc và CĐ đã tạo nhiều kênh thông tin trực tuyến để trao đổi thông tin về tình hình cũng như hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Cụ thể như việc lập nhóm trao đổi qua Zalo với tên gọi "Kiểm soát corona", qua đó, ban giám đốc và CĐ cũng chia sẻ các thông tin về diễn biến của dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch tại đơn vị như việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo khi có đi qua các vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với các trường hợp bệnh... Riêng đối với các hoạt động sản xuất - kinh doanh, ban giám đốc cũng họp thường xuyên trao đổi thông tin với CĐ cơ sở, nhờ vậy toàn bộ NLĐ đều được phân công công việc hợp lý. "Với việc minh bạch thông tin này, hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN vẫn ổn định, việc làm và thu nhập của NLĐ không bị ảnh hưởng" - ông Phan Tấn Dũng, Chủ tịch CĐ công ty, chia sẻ.

Đồng cảm và sẻ chia

Giống như nhiều đơn vị khác, thời gian qua, hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX Mây tre lá Ba Nhất cũng bị ảnh hưởng do các thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn khi dịch bệnh xảy ra. Dù chỉ hoạt động cầm chừng song ban giám đốc HTX vẫn cố gắng hết mức có thể để bảo đảm cuộc sống NLĐ.

Theo ông Phạm Như Huỳnh, Chủ tịch CĐ HTX, trước những tác động do dịch bệnh gây ra, ban giám đốc HTX đã chủ động đối thoại với NLĐ để chia sẻ thông tin về tình hình tại đơn vị và đưa ra các giải pháp nhằm sắp xếp lao động hợp lý. Ứng phó với tình hình đơn hàng giảm mạnh, HTX đưa ra giải pháp giãn công, tăng thêm ngày nghỉ vào cuối tuần cho NLĐ (chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) để ai cũng có việc. Dù thu nhập thực tế có giảm đôi chút, song NLĐ hoàn toàn hiểu và ủng hộ hướng đi của HTX. Không những vậy, họ còn động viên nhau làm tốt các đơn hàng để nâng cao uy tín của HTX. "Trước đây, đơn hàng nhiều, yêu cầu tiến độ gấp nên NLĐ không thể tỉ mỉ từng chút cho mỗi sản phẩm nhưng hiện tại, họ chăm chút hơn cho từng sản phẩm để làm hài lòng khách hàng. Hưởng ứng sự vận động của CĐ, NLĐ còn sẵn sàng thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, NLĐ sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà xưởng rồi mới ra về. "Lúc thuận lợi hay khó khăn, HTX vẫn luôn cố gắng chăm sóc tốt cho NLĐ. Như lúc này, DN vẫn giữ nguyên mọi chế độ, phụ cấp cho công nhân, thậm chí ứng tiền để trả tiền vay quỹ CEP cho NLĐ. Đây là sự chia sẻ rất lớn và là động lực để NLĐ luôn gắn bó" - ông Huỳnh bộc bạch.