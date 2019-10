Hồi hộp theo dõi phần tranh luận của luật sư, chăm chú lắng nghe lời nói cuối cùng của bị cáo cũng như tuyên án của thẩm phán, đó là hình ảnh của gần 100 công nhân (CN) ở trọ tại phường 15, quận Tân Bình, TP HCM, khi tham dự phiên tòa giả định về chủ đề "Ngăn chặn xâm hại tình dục đối với trẻ em" vừa được LĐLĐ quận phối hợp cùng Ủy ban MTTQ quận, VKSND và các phòng ban quận tổ chức mới đây.



Dễ hiểu, dễ nhớ

Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án dâm ô với trẻ em từng xảy ra trên địa bàn quận. Các nhân vật trong phiên tòa giả định từ chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa đến bị cáo, đại diện người bị hại… đều do cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan liên quan đóng vai. Nội dung vụ án của phiên tòa giả định được xây dựng dựa theo những tư liệu trong thực tiễn xét xử của các vụ án thực tế tại địa phương.

Tình huống đưa ra là bị cáo Nguyễn Văn A qua nhà trọ của anh Trung (đồng hương với A) để nhậu. Sau đó, bị cáo A đã dụ cháu gái (9 tuổi), con anh Trung về phòng trọ của mình và có hành vi xâm hại. Phát hiện vụ việc, chị Kiều, vợ anh Trung, trình báo công an. Hậu quả là A bị bắt giam và phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thông điệp mà phiên tòa truyền tải khiến tất thảy CN nhà trọ tham dự rất phấn khởi và hiểu hơn về trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em. "Tình trạng người lớn xâm hại tình dục đối với trẻ em khiến những CN ở trọ như chúng tôi lo lắng. Do vậy, những phiên tòa giả định mang tính trực quan như vậy giúp chúng tôi nâng cao kiến thức pháp luật và chủ động có biện pháp ngăn ngừa" - chị Nguyễn Thị Nga, một CN tham dự phiên tòa bày tỏ.

LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP tư vấn cho công nhân

Kết thúc phiên tòa giả định, CN ở trọ còn được nghe ông Đỗ Quang Lý, Trưởng đoàn Hội thẩm Nhân dân quận, hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ nhỏ. Chứng kiến hiệu quả ban đầu mà phiên tòa mang lại, bà Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, rất phấn khởi. "Giúp CN hiểu và hành xử đúng luật là mục tiêu mà phiên tòa giả định hướng đến. Môi trường sống càng phức tạp thì CN càng phải có kiến thức để có thể tự bảo vệ mình và người thân" - bà Hồng cho biết.

Không chỉ có phiên tòa giả định, thời gian gần đây, LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM còn phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho CN tại các doanh nghiệp. Mới đây, gần 800 CN Công ty TNHH May mặc G&G II và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Tân Bình... đã hào hứng tham dự buổi phổ biến pháp luật lao động, do LĐLĐ quận và Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP tổ chức. Được giải đáp cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến quyền và lợi ích của mình, nhiều CN rất hài lòng. Chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, CN Công ty TNHH May mặc G&G II, nhận xét: "Những chương trình như thế này là rất cần thiết bởi giờ giấc làm việc của CN không ổn định, ít cập nhật chính sách, pháp luật mới. Có những khó khăn, thắc mắc mà CĐ cơ sở chưa thể giải quyết hay trả lời được, chúng tôi có thể hỏi ngay báo cáo viên và được giải đáp tận tình".

Thiết thực, hiệu quả

Là địa bàn đông CN ở trọ, LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM thường xuyên phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật cho CN tổ tự quản. Tùy tình hình thời sự diễn ra trên địa bàn và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của NLĐ, LĐLĐ quận đã chủ động lên nội dung tuyên truyền hằng tuần, hằng tháng, hằng quý gắn với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và chủ nhà trọ.

Tại buổi tuyên truyền về Luật An ninh mạng mới đây, một nữ CN ở phường Linh Trung nêu thắc mắc: "Thấy con bụ bẫm, đáng yêu, tôi chụp vài tấm ảnh của cháu và đưa lên Facebook để làm kỷ niệm, vậy mà nhiều đồng nghiệp nói tôi vi phạm quyền trẻ em. Con mình sinh ra và nuôi lớn thì tại sao mình không được đăng ảnh trên Facebook? Xin luật sư giải thích giùm?". Trước câu hỏi này của nữ CN, luật sư Võ Thị Kéo, Chủ tịch Hội Luật gia quận Thủ Đức, giải thích hành vi này của chị đã vi phạm Luật Trẻ em. "Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí, học tập và quyền bí mật riêng tư. Cháu còn nhỏ chưa biết phản đối nhưng sẽ vô cùng tai hại nếu kẻ xấu dùng những hình ảnh này vào những mục đích không tốt. Luật Trẻ em nghiêm cấm các hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ (từ 7 tuổi trở lên) và của cha, mẹ, người giám hộ trẻ" - luật sư Kéo nhấn mạnh. Nghe luật sư giải thích, nhiều CN có mặt sau phút ngạc nhiên đã hiểu rõ vấn đề.

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức pháp luật cho CN nhà trọ và tại doanh nghiệp, LĐLĐ quận còn phối hợp với Công an quận thường xuyên tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tội phạm, tình hình an ninh trật tự cho các chủ nhà trọ để nâng cao ý thức cảnh giác; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các tài xế của các doanh nghiệp vận tải, đoàn viên các nghiệp đoàn xe ôm… Việc tuyên truyền trực tiếp, tương tác hợp lý này đã tạo được hiệu ứng tốt.