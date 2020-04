Con số lao động bị ảnh hưởng đã tăng lên gần 5 triệu người tính đến nửa đầu tháng 4. Tổng cục Thống kê cho biết ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng nhiều nhất với 1,2 triệu lao động; ngành bán buôn, bán lẻ với 1,1 triệu lao động; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống với 740.000 lao động. Trong số gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, có 59% tạm nghỉ việc, 28% là giãn việc hoặc nghỉ luân phiên và 13% là mất việc.



Cũng theo cơ quan thống kê, tỉ lệ thất nghiệp trong quý I tăng lên, tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi từ 15 cũng ở mức cao nhất 5 năm. Theo đó, tỉ lệ thất nghiệp trong quý I là 2,22%, tăng 0,07% so với quý trước và 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I đạt 6,2 triệu đồng, tăng 353.000 đồng so với quý trước và tăng 473.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn cầu không chỉ tạo ra sự khủng hoảng về y tế mà còn là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với kinh tế và thị trường lao động trên toàn cầu.

"Tại Việt Nam, dịch Covid-19 xuất hiện từ cuối tháng 1 đã gây tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và việc làm của người lao động dẫn đến tình trạng tham gia thị trường lao động giảm, thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên. Lao động có việc làm phi chính thức, lao động không có hợp đồng, lao động có thu nhập thấp, lao động trẻ tuổi và lao động cao tuổi là những nhóm dễ bị tổn thương do dịch" - bà Thủy cho hay.