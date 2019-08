9 năm làm việc ở Xí nghiệp (XN) Bao bì An Khang, Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin - TNHH MTV (Tổng Công ty Liksin), Bùi Thanh Nghị (SN 1987), Tổ trưởng Quản lý chất lượng, đã cho ra đời gần 30 sáng kiến, cải tiến. Nghị là một trong 10 cá nhân được UBND TP HCM và LĐLĐ TP trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019.



Khó khăn không nản lòng

Tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai trẻ gốc Long An thi vào Khoa Hóa Trường ĐH Cần Thơ. Sau khi nhận tấm bằng ĐH, trong khi nhiều bạn bè tìm được việc làm ổn định thì Nghị phải chịu cảnh thất nghiệp 6 tháng do chưa tìm được nơi ưng ý. Năm 2010, khi XN Bao bì An Khang (đóng tại KCN Tân Đức, Long An) tuyển kỹ sư, Nghị mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển và được tuyển dụng. "Bắt tay vào việc, tôi mới nhận thấy kiến thức học ở trường khác xa với thực tế. Do vậy, tôi gần như phải học lại từ đầu. Phải mất 3 năm để làm quen, tôi mới tiếp cận được công việc" - Nghị tâm sự.

Chịu khó trau dồi kiến thức và luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, Nghị đã có những bước trưởng thành vượt bậc trong nghề với những sáng kiến có giá trị làm lợi từ vài chục triệu đồng đến hàng tỉ đồng. Trong những sáng kiến của mình, Nghị thích nhất công trình "Cải tiến công thức màng thổi đựng nông sản từ máy 5 lớp sang máy 9 lớp". Trước đó, XN sản xuất màng 5 lớp để cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều sang thị trường châu Âu. Ưu điểm của loại màng này là giúp giữ hạt điều được tươi lâu mà không cần phụ gia hay chất bảo quản. Tuy nhiên, hạn chế của loại màng này là không thân thiện với môi trường. Trăn trở trước thực tế ấy, từ năm 2016, Nghị bắt tay vào nghiên cứu sản xuất màng 9 lớp. Mất gần 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm với không ít lần thất bại, cuối cùng Nghị cũng thành công, sản phẩm nhận được phản hồi khá tốt của khách hàng. "Loại màng 9 lớp giúp nâng thời gian bảo quản nông sản lên từ 2 đến 3 tháng mà không cần bất cứ chất bảo quản nào. Công trình này của Nghị không chỉ giúp XN tiết kiệm được 2,4 tỉ đồng/năm mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng" - ông Bùi Nguyễn Nam Khai, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Liksin, nhận xét.

Bùi Thanh Nghị truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp trẻ

Thành công nhờ khiêm tốn

Bao bì nhựa là ngành cạnh tranh khốc liệt, không chỉ doanh nghiệp trong nước mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng nhảy vào thị trường này. Do vậy, theo Nghị, nếu XN không ngừng cải tiến, cho ra đời sản phẩm có chất lượng thì hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng, mất dần chỗ đứng trên thị trường.

Khi được hỏi động cơ ra đời hàng chục sáng kiến, chàng kỹ sư trẻ này bộc bạch: "Chỉ là khi gặp khó khăn hoặc yêu cầu của khách hàng buộc tôi phải suy nghĩ, cải tiến để công việc tốt hơn, trôi chảy hơn. Quan trọng là vừa giảm công sức của anh em công nhân vừa tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập". Chị Đồng Thị Thu Hường, Tổ phó quản lý chất lượng XN An Khang, đánh giá: "Nghị là kỹ sư trẻ, ham học hỏi và tiến bộ rất nhanh, luôn sẵn lòng hướng dẫn các anh chị em trong tổ bằng tất cả sự nhiệt huyết, kiến thức mà em có được. Anh chị em trong tổ rất quý Nghị ở tính thật thà, khiêm tốn và luôn quan tâm đến người khác".

9 năm gắn bó với XN, Nghị xem Liksin như ngôi nhà thứ hai của mình, bởi tại đây anh đã được chỉ dẫn tận tình từ những ngày học việc đầy bỡ ngỡ. Và cũng nơi đây, Nghị đã gặp được một nửa của mình. Kết tinh cho tình yêu này là một em bé 3 tuổi thông minh. Vợ chồng Nghị cũng mua được một ngôi nhà nhỏ ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Mỗi ngày, đi về hơn 40 km từ TP HCM đến Long An và ngược lại nhưng Nghị chưa bao giờ muốn bỏ cuộc vì nơi đây cho anh nhiều thứ. "Liksin là cái nôi của sáng kiến và các giải thưởng. Tôi từng mơ ước một ngày nào đó, những sáng kiến, cải tiến của mình sẽ được vinh danh. Do vậy, được xét trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần này là một vinh dự rất lớn với tôi" - Nghị bày tỏ.

Ông Bùi Nguyễn Nam Khai, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Liksin: Tấm gương cho thợ trẻ Với những sáng kiến có giá trị ứng dụng cao, Nghị xứng đáng là đầu tàu trong phong trào thi đua của XN Bao bì An Khang. Năm 2018, anh được chọn là "Người trẻ tiêu biểu" của Tổng Công ty Liksin và là người đánh trống khai hội tổng công ty. Không chỉ giỏi nghề, Nghị còn nhiệt tình kèm cặp, hướng dẫn thợ trẻ, giúp họ có những bước tiến vững chắc. Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2019 là sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp của Nghị.