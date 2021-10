Sáng 9-10, Chi nhánh CEP quận 8, TP HCM đã tổ chức chương trình "CEP- chia sẻ yêu thương" nhằm hỗ trợ cho những thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua. Chương trình đã trao tặng hàng trăm suất quà là nhu yếu phẩm cho người lao động, riêng 5 trường hợp khó khăn nhất được Chi nhánh CEP quận 8 hỗ trợ 3 triệu đồng/người để ổn định cuộc sống.



Đồng hành với thành viên nghèo

Chị Sơn Thị Pha Ly Tha (người dân tộc Khmer, ngụ quận 8) là một trong số 5 trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đợt này.

Bốn tháng qua là khoảng thời gian khốn khó và nhiều mất mát nhất đối với đại gia đình của chị. Chị Tha cho biết do kinh tế khó khăn nên những năm qua, cả nhà gần 20 nhân khẩu phải chen chúc nhau trong căn nhà ọp ẹp, bí bách. Do điều kiện sống không bảo đảm nên trong đợt dịch lần này, hơn chục người trong gia đình chị lần lượt mắc Covid-19, phải đi cách ly, điều trị từ cuối tháng 7. Đến nay, người thân của chị đều đã khỏi bệnh và trở về nhà, trừ một người em chồng không qua khỏi. Do không có thu nhập, cả gia đình trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền. Điều chị lo nhất là khi vào đầu năm học nhưng các con vẫn chưa có thiết bị để học online. "Tôi thương con mà không biết phải làm sao. Chồng tôi trước đây là thợ hồ nhưng sau một lần chấn thương đã không thể lao động nặng, giờ mình tôi lo cho cả nhà, chẳng khi nào có dư. Vì vậy, hay tin CEP thông báo sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng, tôi mừng lắm. Với số tiền này, tôi sẽ mua điện thoại cho con học online" - chị Tha nói.

Ông Ngô Ngọc Tấn - Giám đốc Chi nhánh CEP quận 8, TP HCM - tặng quà cho thành viên khó khăn

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chị Nguyễn Thị Kim Loan (phụ quán ăn) nhận cú sốc khi cha qua đời. Lo xong tang lễ cho cha thì cả gia đình 5 người gồm mẹ, vợ chồng chị và 2 người con lần lượt mắc Covid-19. Trong đó, chồng chị với những triệu chứng nặng đã phải điều trị một thời gian dài mới hồi phục. Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề do không có thu nhập nhưng chị Loan thấy may mắn vì người thân đã vượt qua bệnh tật. Điều áy náy lớn nhất của chị là chưa thể lo chu toàn cho cậu con trai lớn mới vào đại học, đến tiền đóng học phí cũng phải đi vay mượn khắp nơi. Nhận số tiền 3 triệu đồng từ nhân viên Chi nhánh CEP quận 8, chị Loan bày tỏ: "Với nhiều người, số tiền này không lớn nhưng với tôi, những năm qua, nhờ có CEP tôi mới lo được cho con ăn học, nguồn vốn vay từ CEP toàn bộ đều dành đóng học phí cho con. 6 năm liền, cháu đều nhận được học bổng CEP. Tôi thật sự biết ơn về điều đó".

Tiếp thêm động lực

Hay tin mình được hỗ trợ từ chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương", chị Huỳnh Ngọc Bích Sơn (bảo mẫu nhóm trẻ Minh Viên) rất vui và có mặt từ sớm.

Chị Sơn là trụ cột của gia đình, phải phụng dưỡng mẹ già, chăm lo cho chồng bị dị tật và nuôi 2 con nhỏ. Trước khi dịch bệnh bùng phát, chị vừa đi làm bảo mẫu cho nhóm trẻ mẫu giáo vừa tranh thủ chạy xe ôm và đưa rước con đi học. Dịch bệnh bùng phát khiến chị phải tạm nghỉ việc không lương, cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau. Những đợt dịch trước, chị Sơn cũng phải xoay xở đủ cách để gia đình không thiếu ăn thiếu mặc nhưng lần này, khu vực gia đình chị sinh sống (gần chợ đầu mối Bình Điền) bị ảnh hưởng nặng nề, nên mấy tháng qua cả nhà chỉ sống nhờ lương thực, thực phẩm cứu trợ. "Mình ăn uống kham khổ chút không sao nhưng thương các con còn nhỏ mà đến sữa cũng không có tiền mua. Được CEP hỗ trợ, tôi mừng lắm" - chị Sơn tâm sự.

Chị Sơn biết đến CEP 2 năm nay thông qua Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non (thuộc LĐLĐ quận 8). Trong đợt vay thứ 2 này, ngoài hỗ trợ tiền, CEP còn cho chị tạm hoãn trả nợ hằng tháng đến khi đi làm trở lại. Sự chia sẻ thiết thực của CEP đã giúp chị Sơn vực dậy tinh thần và vượt qua khó khăn trước mắt.

Vốn là thầy thuốc nam, từ tháng 6 đến nay, công việc phải tạm ngưng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa gần như không có thu nhập, vợ và các con cũng mất việc nên cuộc sống vất vả hơn trước. Bản thân ông Nghĩa làm cụm trưởng của CEP và gắn bó với CEP suốt nhiều năm qua. Vì vậy, khi nhận được phần quà hỗ trợ của CEP, ông rất mừng. "Dịch bệnh bùng phát khiến ai cũng vất vả nhưng so với nhiều người khác phải chịu mất mát, gia đình tôi vẫn may mắn hơn nhiều. Được CEP giúp, tôi thực sự cảm thấy rất vui, đây là động lực để gia đình vượt lên...".