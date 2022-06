Chính phủ quyết định điều chỉnh lương tối thiểu vùng lên 6% cho người lao động (NLĐ) từ ngày 1-7-2022 nhưng từ tháng 3-2022, toàn bộ 352 lao động tại Công ty Liên doanh Bio Pharmachemie (TP Thủ Đức, TP HCM) đã được tăng lương từ 5%-8% tùy vị trí công việc. Theo bà Bùi Thanh Hậu, Chủ tịch Công đoàn công ty, trong bối cảnh giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng, việc nâng lương định kỳ là cách doanh nghiệp (DN) san sẻ khó khăn với NLĐ.



Đãi ngộ thỏa đáng

Hiện nay, mức lương thấp nhất của NLĐ mới vào làm tại Công ty Liên doanh Bio Pharmachemie đạt 6,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, NLĐ còn nhận được hưởng các khoản phụ cấp như chuyên cần (400.000 đồng/tháng), độc hại (300.000 - 600.000 đồng/tháng)... nên tổng thu nhập đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với khoản thu nhập ổn định hằng tháng, công ty còn xây dựng nhiều chính sách chăm lo cho NLĐ như: khám sức khỏe định kỳ cho tất cả NLĐ, riêng đối với lao động nữ được khám 2 lần/năm; NLĐ có thâm niên làm việc từ 10 năm trở lên khi nghỉ hưu được hỗ trợ 5 triệu đồng; NLĐ mất được hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng; NLĐ có thâm niên làm việc từ 10 năm trở lên sẽ được tặng 1 biểu trưng bằng vàng, NLĐ làm việc từ 20 năm trở lên sẽ được tặng 1 dây chuyền vàng... Với những chính sách đãi ngộ này, lao động tại công ty rất ít biến động.

Công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (KCN Cát Lái, TP HCM) được tăng lương vào dịp sinh nhật. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (KCN Cát Lái, TP HCM), NLĐ cũng an tâm làm việc và gắn bó lâu dài bởi nhiều năm qua luôn được quan tâm, chăm sóc đúng mức. NLĐ được xét tăng lương vào dịp sinh nhật, mức tăng khoảng 1 triệu đồng/lần; vợ hay chồng làm cùng sẽ được hỗ trợ thêm lương. Tương tự, để công nhân (CN) an tâm làm việc, Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng tăng 7% lương cơ bản ngay từ đầu năm 2022. Ngoài các khoản phụ cấp trước đây, từ tháng 3-2022, công ty còn bổ sung khoản phụ cấp năng suất (từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng) để động viên CN làm việc hiệu quả, tăng năng suất.

Đa dạng hình thức hỗ trợ

Mới đây, hơn 600 CN tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nệm mousse Liên Á (quận Tân Phú, TP HCM) cũng rất phấn khởi khi ban giám đốc chốt phương án điều chỉnh lương với mức tăng bình quân khoảng 10%.

Trước đó, trong cả năm 2021 và đầu năm 2022, dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng công ty cũng đã xét nâng bậc lương cho 450 CN có thâm niên, tay nghề để họ an tâm gắn bó. Hiện nay, mức lương bình quân của CN tại đây đạt khoảng 7 triệu đồng/tháng. Kèm theo đó, NLĐ còn được hưởng các khoản trợ cấp khác như: hỗ trợ xăng xe (500.000 đồng/tháng), chuyên cần (300.000 đồng/tháng), cơm trưa (20.000 đồng/suất).

Công ty còn phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Quỹ "Làm mới cuộc sống" để hỗ trợ NLĐ vượt qua khó khăn. Với mức vay không lãi suất tối đa 10 tháng lương/năm, trả dần vào các kỳ lương trong thời hạn 2 năm, hàng trăm lượt CN nơi đây có nguồn vốn để giải quyết khó khăn đột xuất.

Để bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị nên những năm qua, Công ty CP Quốc tế Phong Phú (TP Thủ Đức, TP HCM) không ngừng hoàn thiện chế độ tiền lương và phúc lợi cho NLĐ. Ông Trần Như Cẩn, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết DN có nhiều nhà máy trên cả nước với khoảng 17.000 lao động. Ngoài tiền lương, hằng tháng, công ty còn hỗ trợ thêm các khoản chuyên cần, xăng xe, nhà trọ, thưởng năng suất cho NLĐ.

Hiện nay, thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 8 triệu đồng/tháng. Song song đó, để khuyến khích NLĐ cải thiện kỹ năng nghề, công ty đã xây dựng hệ thống thang, bảng lương tiến bộ với 5 bậc, khoảng cách giữa các bậc từ 7%-15%. Hằng năm, công ty còn tổ chức thi nâng bậc nghề cho NLĐ. Những trường hợp đạt chuẩn sẽ được nâng bậc, nâng lương.

Cũng theo ông Cẩn, hiện công ty có khoảng 20% lao động có tay nghề cao (đạt bậc 5 trở lên). Để khích lệ họ, công ty sẽ cộng thêm phụ cấp thâm niên vào thu nhập hằng tháng. Không chỉ bảo đảm tiền lương, phúc lợi, những năm qua, công ty còn quan tâm đến việc thiết kế không gian thư giãn cho CN. Có thể kể đến việc thành lập CLB Thanh Niên với nhiều sân chơi miễn phí cho NLĐ như sân đá banh, sân bóng chuyền, sân cầu lông… CLB có diện tích khá rộng, lại nằm gần khu vực sản xuất nên sau giờ làm việc hoặc thời gian cuối tuần, NLĐ có thể đến vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe.