Nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động (NLĐ), nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đầu tư xây dựng khu lưu trú (KLT), ký túc xá (KTX) cho công nhân (CN) ở để thuận tiện trong công việc, sinh hoạt.



An tâm làm việc

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 766.000 lao động ngoại tỉnh, trong đó có khoảng 20.000 lao động được ở trong KLT do DN xây dựng. Số còn lại chủ yếu là thuê trọ với mức phí trung bình 900.000 đồng/tháng/phòng. Nắm bắt được khó khăn này của đa số CN, nhiều DN đã đầu tư xây dựng các mô hình KLT, KTX, nhà ở miễn phí cho CN.

Một phòng ở trong khu ký túc xá cho công nhân của Công ty Đông Phương, Tập đoàn Phong Thái

Anh Nguyễn Văn Hậu, Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh (KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom), hơn 8 năm nay cùng vợ và 2 con nhỏ sống hạnh phúc và yên bình tại KTX Đông Phương do Tập đoàn Phong Thái xây dựng. Anh Hậu chia sẻ: "Trước đây, vợ chồng tôi sống tại phòng trọ chật hẹp cách nơi làm việc 2 km, chi phí thuê trọ và tiền điện nước khoảng 700.000 đồng/tháng. Kể từ khi được vào ở tại KTX, gia đình tôi vừa giảm được chi phí thuê trọ, đi làm gần hơn mà an ninh lại bảo đảm. Con cái cũng được chăm sóc tại nhà trẻ do tập đoàn đầu tư ở gần KTX nên gia đình an tâm".

Bà Trần Xuân Khuê Tú, Phó Tổng Giám đốc dự án thuộc Tập đoàn Phong Thái, cho biết KTX Đông Phương được xây dựng vào năm 2007 với tổng diện tích trên 60.000 m2, bao gồm 3 block nhà 4 tầng với 608 phòng, đủ sức chứa cho khoảng 5.000 người. Đây được coi là KTX dành cho CN quy mô lớn nhất ở huyện Trảng Bom. Hiện tại, KTX thu hút trên 800 lao động cư trú gồm lao động làm việc tại 3 DN thuộc tập đoàn và thân nhân của họ với mức phí 480.000 đồng/tháng là tiền điện, nước. KTX tương đối hiện đại và đầy đủ tiện nghi, bảo đảm an ninh, có hệ thống phòng cháy, chữa cháy và đội ngũ trực 24/24 giờ. Đặc biệt, KTX có 2 khu riêng dành cho CN độc thân và CN đã có gia đình. Mỗi phòng có diện tích khoảng 60 m2 dành cho 6 CN độc thân hoặc một hộ gia đình CN.

KTX CN do Công ty TNHH Great Veca (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) xây dựng đã giúp nhiều CN an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống. Được xây dựng với kinh phí trên 13 tỉ đồng, gồm 4 dãy với 152 phòng, CN vào đây ở được bố trí trong những căn phòng sạch sẽ, an toàn, thuận tiện cho công việc và cuộc sống, bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, mỗi CN chỉ phải đóng tiền phòng 50.000 đồng/người/tháng, mọi chi phí khác đều được công ty hỗ trợ. Anh Đỗ Xuân Dinh, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) công ty, cho hay từ năm 2005, khi DN đi vào hoạt động, CĐ đã đề xuất ban giám đốc công ty xây dựng khu KTX này với mong muốn thu hút NLĐ, đồng thời giúp họ vơi bớt nỗi lo về nhà ở, yên tâm làm việc. Hiện có trên 350 NLĐ đang làm việc trong công ty sống ở KTX.

Tiết kiệm chi phí sinh hoạt

Bên cạnh những mô hình KTX được xây dựng hiện đại với giá rẻ cho CN, còn nhiều KTX nhỏ cũng được DN đầu tư xây dựng ngay tại khuôn viên công ty để CN cư trú. Đặc biệt, với những KTX nhỏ này, CN vào ở được miễn phí hoàn toàn, có căng-tin ăn uống, bảo vệ đầy đủ.

Như KTX do Công ty TNHH Minh Thành (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) xây dựng với kinh phí 7 tỉ đồng, với 4 dãy nhà có 160 phòng, mỗi phòng rộng 18 m2 có thể ở từ 3-4 người mà không mất bất kỳ chi phí nào. Riêng người thân của CN vào ở chỉ mất phí khoảng 100.000 đồng/tháng. Hiện tại, có hơn 500 CN và thân nhân của họ đang ở tại đây. Bên trong khu KTX có cả căng-tin sạch sẽ và tivi để CN theo dõi tin tức. Bên ngoài, khu nhà ở có sân bóng chuyền và bóng đá để NLĐ giao lưu, giải trí.

Anh Nguyễn Đình Thọ, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Minh Thành, cho biết mô hình KTX tạo điều kiện cho anh em CN vừa có chỗ ở ổn định vừa giúp CĐ tập hợp CN dễ dàng, nhanh chóng khi tổ chức các phong trào và các đợt tuyên truyền chế độ chính sách cho NLĐ. Để bảo đảm an ninh trật tự tại khu nhà ở của CN, hằng tuần, ban quản lý đến từng phòng nắm bắt tâm tư của CN để đề xuất với công ty sớm có những giải pháp khắc phục. Ngoài ra, hằng quý, CĐ phối hợp với công an và Hội Phụ nữ xã vào tuyên truyền các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc… cho CN.

KTX miễn phí của Công ty CP An Phú Thịnh (xã An Phước, huyện Long Thành) xây dựng bên cạnh công ty với 25 phòng, tạo điều kiện cho nhiều CN xa quê có chỗ ở ổn định. Anh Nguyễn Văn Công, làm việc tại xưởng dệt, bộc bạch: "Ở tại KTX, tôi cùng nhiều anh em CN tiết kiệm được chi phí sinh hoạt và dành tiền gửi về quê phụ giúp gia đình".