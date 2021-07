Cuối tuần qua, gần 30 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên, đoàn viên của các đơn vị như Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa TP HCM, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP, Đoàn cơ quan LĐLĐ TP và Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã háo hức tham gia chương trình "Bếp ăn yêu thương" do LĐLĐ TP tổ chức. Chương trình nhằm chăm lo cho công nhân (CN) khó khăn tại các khu vực cách ly, phong tỏa.



Bổ sung dinh dưỡng cho công nhân

Do đã có phân công từ trước nên mọi người đều bắt tay vào việc rất nhịp nhàng. Người thì khuân vác thực phẩm, người thì sơ chế, chế biến… để kịp cho ra lò những phần thực phẩm nghĩa tình gửi tặng CN khó khăn. Qua 2 ngày thực hiện, 1.200 phần thực phẩm là hũ tai heo (ngâm giấm và nước mắm) và lòng heo khìa nước dừa được chương trình trao tận tay CN bị cách ly, phong tỏa thuộc các đơn vị như: Công đoàn Dệt may TP, Công đoàn các KCX-KCN TP, LĐLĐ quận 10, 11, Bình Tân và Tân Phú.

Nhận phần quà từ chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Cúc, CN Công ty HungWay (KCX Tân Thuận, quận 7, TP HCM), rất xúc động. "Khi khu lưu trú bị phong tỏa do có ca nhiễm, anh chị em CN rất lo thiếu hụt nguồn thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, chúng tôi liên tục nhận được sự hỗ trợ, chăm lo chí tình từ tổ chức Công đoàn TP, trong đó có chương trình "Bếp ăn yêu thương". Phần quà của chương trình đến với CN ở thời điểm này rất có ý nghĩa. Xin cảm ơn tất cả" - chị Cúc bộc bạch.

Tình nguyện viên chương trình “Bếp ăn yêu thương” chuẩn bị quà cho công nhân bị cách ly, phong tỏa Ảnh: HỒNG ĐÀO

Chương trình "Bếp ăn yêu thương" dự kiến sẽ tặng 5.000 phần thức ăn nhằm san sẻ một phần khó khăn với CN bị cách ly, phong tỏa, giúp họ bổ sung dinh dưỡng để chống chọi với dịch bệnh.

Thiết thực động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, mới đây, LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM đã thăm hỏi và tặng 179 suất cơm trưa cho đội ngũ trực chiến tại các điểm chốt chặn phong tỏa, cách ly thuộc phường 9 và 15. Để kịp giao những suất cơm trưa nóng hổi đến các điểm chốt chặn, từ chiều hôm trước, các cán bộ Công đoàn chuyên trách của quận đã phải sơ chế thực phẩm, nấu nước dùng, rửa rau, củ quả. Với nguyên liệu do chương trình "Bếp ăn yêu thương" của LĐLĐ TP hỗ trợ, họ đã khéo léo chế biến thành những món ăn ngon với đầy đủ dinh dưỡng phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. "Suất cơm tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận đối với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi hy vọng sẻ chia phần nào những khó khăn, vất vả của họ" - bà Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, bày tỏ.

Siêu thị sẻ chia

"Hôm nay siêu thị có các mặt hàng như khoai tây, chanh, măng, hành tím, bơ, su su, bí đỏ, bắp cải, sả, củ cải trắng. Siêu thị hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. Kính mời các anh, chị đoàn viên và các em sinh viên đăng ký" - là dòng chia sẻ trên trang Facebook Công đoàn ĐHQG TP HCM.

Trước khó khăn của đoàn viên - lao động trong việc tiếp cận nguồn thực phẩm khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Công đoàn ĐHQG TP đã khai trương "Siêu thị sẻ chia" tại 2 khu nhà công vụ. Siêu thị được bố trí tại tầng trệt 2 khu nhà này với nhiều mặt hàng thiết yếu từ rau, củ, quả đến gạo, mì tôm, gia vị… Các mặt hàng luôn được bổ sung, thay đổi theo nhu cầu của đoàn viên - lao động. Hằng ngày, tình nguyện viên sẽ thông báo các mặt hàng trên Facebook giúp đoàn viên - lao động biết và đến mua sắm miễn phí với tinh thần tiết kiệm, lấy đủ dùng. Đoàn viên - lao động có thể điền vào phiếu hỗ trợ mua hàng để được mua giúp và giao tận nhà, hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc và bảo đảm an toàn trong mùa dịch. Mua hàng xong, đoàn viên - lao động có thể đóng góp ủng hộ cho chương trình "Cùng nhau vượt đại dịch Covid-19" do Công đoàn ĐHQG TP khởi xướng. Ngay ngày khai trương, siêu thị được đông đảo người lao động đến tham quan, ủng hộ. Chị Lê Nhạn, đoàn viên Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, chia sẻ: "Rau củ quả ở siêu thị không chỉ tươi ngon mà còn được sơ chế sạch sẽ. Giữa bộn bề lo lắng trong mùa dịch, "Siêu thị sẻ chia" giúp tôi cảm thấy ấm lòng với rất nhiều yêu thương từ tổ chức Công đoàn".