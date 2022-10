"Tín dụng đen" bủa vây công nhân

Trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác, FE Credit và HD SAIGON đã phối hợp cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành khảo sát tại một số tỉnh, thành: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam, Long An, Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CN về nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, từ đó xây dựng gói sản phẩm phù hợp.

Kết quả khảo sát cho thấy tình trạng "tín dụng đen" bủa vây CN khắp nơi, nhất là tại các KCN. Nhiều CN khó khăn, cần tiền ngay để giải quyết chuyện cá nhân hoặc gia đình đã vay qua các app, tờ rơi không rõ nguồn gốc, với số tiền ban đầu có thể không nhiều nhưng lãi suất rất cao. Sau đó, "lãi mẹ đẻ lãi con" dẫn đến việc họ không còn khả năng chi trả, buộc phải bỏ việc nhằm né tránh các đối tượng cho vay nặng lãi.